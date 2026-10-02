Redacción Uppers 02 OCT 2026 - 10:53h.

El músico, fallecido hace seis años, habría cumplido 60 este 11 de octubre

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El próximo 11 de octubre Pau Donés habría cumplido 60 años. Ese día, el cantante de Jarabe de Palo volverá a ocupar un lugar destacado en la actualidad musical, seis años después de su fallecimiento, gracias a un misterioso nuevo proyecto anunciado en las redes oficiales del grupo.

Su título es ‘El mundo de Pau’ y, de momento, poco más se sabe de esta iniciativa que ha despertado la curiosidad de sus seguidores. La fecha de presentación está fijada, pero su contenido permanece bajo reserva. ¿Será un homenaje musical? ¿Una oportunidad para descubrir imágenes y canciones que todavía no han visto la luz? ¿Un recorrido por la vida del artista a través de sus recuerdos, sus composiciones y las personas que compartieron su camino?

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Las preguntas se acumulan mientras crece la expectación ante una propuesta que llega en un aniversario especialmente significativo. Pau Donés nació el 11 de octubre de 1966. Su carrera musical quedó ligada para siempre a Jarabe de Palo, la banda con la que conquistó al público desde mediados de los años noventa y que convirtió canciones como ‘La Flaca’, ‘Depende’, ‘Bonito’ o ‘Grita’ en parte de la memoria sentimental de varias generaciones.

El músico falleció el 9 de junio de 2020, a los 53 años, después de convivir durante cinco años con un cáncer colorrectal. Su despedida dejó una profunda huella entre sus seguidores, pero también una obra musical que continúa encontrando nuevos oyentes.

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La elección de su 60 cumpleaños para presentar ‘El mundo de Pau’ parece especialmente simbólica. "Hay fechas en las que no simplemente se tacha un día más del calendario: se sopla fuerte, se enciende la música y se celebra la vida. El 11 de octubre, El Mundo de Pau abre sus puertas. El Mundo de Pau sigue girando", es el mensaje que se ha difundido a través del perfil oficial del grupo.

Un proyecto rodeado de incógnitas

La principal incógnita es precisamente qué se esconde detrás de ‘El mundo de Pau’. El anuncio ha abierto la puerta a distintas posibilidades que han comenzado a plantearse entre los seguidores y en las informaciones sobre la iniciativa, aunque ninguna de ellas ha sido confirmada oficialmente.

Una de las opciones sería un nuevo espectáculo musical dedicado al cantante. No sería una propuesta completamente ajena a la trayectoria reciente de Jarabe de Palo, que ya puso en marcha una gira homenaje con la banda oficial y diferentes voces invitadas para recuperar sus canciones más emblemáticas.

Otra posibilidad sería la publicación de material inédito. Fotografías, grabaciones, vídeos personales o documentos relacionados con su trayectoria podrían ofrecer una perspectiva diferente sobre el artista, más allá de las canciones que el público conoce de memoria.

También se ha planteado la posibilidad de una exposición interactiva que permita recorrer distintos momentos de su vida y su carrera. Una propuesta de estas características podría reunir recuerdos, imágenes y elementos vinculados a su universo creativo.

El documental es otra de las opciones que se barajan. La vida de Pau Donés, su evolución musical, su relación con los escenarios y la manera en que afrontó la enfermedad ofrecen diferentes perspectivas para un relato audiovisual.

Un legado que ya volvió a los escenarios

Mientras se despeja la incógnita, existe un precedente que permite comprender cómo ha trabajado el entorno del músico para mantener viva su memoria. En 2024, Jarabe de Palo puso en marcha una gira homenaje que recuperaba distintas etapas de la trayectoria del grupo a través de 17 canciones compuestas por Pau Donés. El espectáculo contaba con la banda oficial, nuevas voces y materiales audiovisuales que permitían mantener presente al cantante durante las actuaciones.

El homenaje incorporaba recuerdos y testimonios de personas cercanas al artista. En una de las actuaciones celebradas en el Hospital Vall d’Hebron participaron virtualmente amigos como Jordi Évole, Andreu Buenafuente, Carlos Tarque, La Mari de Chambao y Pau Gasol.

Sin embargo, aquella iniciativa no permite anticipar qué camino seguirá ahora ‘El mundo de Pau’. El nuevo proyecto podría recuperar alguno de esos elementos o plantear una experiencia completamente diferente. Habrá que esperar al 11 de octubre para descubrirlo.