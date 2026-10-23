Alberto Rosa 23 OCT 2026 - 19:54h.

"La lección que el fútbol ofrece a Europa es que el éxito requiere tanto del genio individual como de un sofisticado trabajo en equipo", ha dicho

El emotivo discurso de la astronauta Christina Koch en los Premios Princesa de Asturias: "España, este reconocimiento es el segundo regalo que me haces"

Compartir







El historiador inglés Timothy Garton Ash, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales ha protagonizado uno de los momentos más comentados de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias.

En medio de su discurso, en el que ha reflexionado sobre Europa y “las amenazas externas e internas” a las que se enfrenta, el escritor ha mencionado a otro de los galardonados: el futbolista argentino Lionel Messi, Premio Princesa de Asturias del Deporte 2026.

"La segunda es la confianza (en inglés, trust). La democracia liberal atraviesa hoy una profunda crisis de confianza en casi toda Europa, especialmente entre los europeos más jóvenes. Es preciso recuperar esa confianza. Para ello, no basta solo con buenas políticas: hacen falta también instituciones respetadas, capaces de adaptarse continuamente, así como las aportaciones de personas individuales en todos los ámbitos de la sociedad. Por último, y para mantener la sucesión de términos que empiezan por t en inglés, recurriré a una palabra española: tiquitaca. Porque ¿acaso es posible hablar en España, en 2026, y en presencia de Lionel Messi, sin mencionar el fútbol? Claramente es imposible", ha dicho provocando las risas de los presentes.

PUEDE INTERESARTE El orgullo de Antonella Roccuzzo al ver a Leo Messi recoger el Premio Princesa de Asturias: su emotivo aplauso desde el palco

El historiador ha finalizado su intervención con mención al deporte rey: "La lección que el fútbol ofrece a Europa es que el éxito requiere tanto del genio individual como de un sofisticado trabajo en equipo. Cada jugador posee su propio talento, ya sea en defensa, en ataque o en el centro del campo, pero todos actúan como uno solo cuando despliegan ese asombroso estilo de juego español de pases rápidos, en el que todos parecen saber, de manera casi milagrosa, no solo dónde están los demás, sino dónde estarán dentro de cinco segundos. Ojalá las naciones, estados y regiones de Europa fueran capaces de hacer lo mismo, combinar, como siempre ha hecho Europa en sus mejores momentos, la diversidad y la unidad. Seríamos imbatibles".