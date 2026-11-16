Redacción Uppers 16 NOV 2026 - 11:14h.

La actriz confiesa que "nunca me he preocupado por si ganaría o no, aunque hubo años en los que pensé que tal vez tendría alguna oportunidad"

La receta de Glenn Close para mantenerse en forma a los 79: “Luz, pelo limpio y una buena noche de sueño”

Compartir







Glenn Close ya tiene un Oscar en casa. Después de ocho nominaciones y cero estatuillas, la actriz de 79 años ha vivido por fin su gran noche de Hollywood al recibir el galardón honorífico de la Academia de Hollywood en una gala celebrada en el Ray Dolby Ballroom de Los Ángeles. Un premio que reconoce una trayectoria de más de cinco décadas y que pone un broche muy especial a una de las carreras más admiradas del cine estadounidense.

Desde su primera candidatura por 'El mundo según Garp', en 1983, hasta la más reciente por 'Hillbilly, una elegía rural', en 2021, la Academia había reconocido repetidamente su trabajo, pero el premio se le resistía. También fue candidata por títulos tan emblemáticos como 'Reencuentro' (1983), 'El mejor' (1984), 'Atracción fatal' (1987), 'Las amistades peligrosas' (1988), 'Albert Nobbs' (2011) y 'La buena esposa' (2018). Su historia sitúa a Close junto a Peter O'Toole, otro intérprete que recibió ocho candidaturas sin ganar y que también acabó obteniendo un Oscar honorífico.

La ceremonia tuvo uno de sus momentos más emotivos cuando John Malkovich, compañero de reparto de Close en 'Las amistades peligrosas' y favorito en las apuestas de este año por 'Wild horse nine', subió al escenario para presentarla. El actor destacó su inteligencia, su determinación, su entrega absoluta a cada personaje y su capacidad de abordar cualquier registro sin miedo a explorar los territorios más incómodos de la interpretación.

Ganar o perder no era la cuestión

Visiblemente emocionada después de una larga ovación, Close subió al escenario para recoger la estatuilla y pronunciar un discurso en el que reivindicó que lo verdaderamente importante nunca fue ganar, sino tener la oportunidad de formar parte de una comunidad de artistas a los que admira: “Como alguien ajena al sistema, nunca me he preocupado por si ganaría o no, aunque hubo años en los que pensé que tal vez tendría alguna oportunidad. Siempre he sentido que el gran honor es, sencillamente, estar presente en la sala".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Después de haber estado allí ocho veces a lo largo de estos 43 años desde su primera nominación, encontrarse de nuevo rodeada de personas cuyo trabajo la ha inspirado, sostenido y desafiado era, precisamente, el mayor reconocimiento que podía recibir. Su discurso fue también una declaración de principios sobre el oficio de actuar, muy alejada de la frustración que podría esperarse de alguien que ha rozado tantas veces el premio sin conseguirlo.

Recuerdo especial para los Javis

La actriz dedicó además el reconocimiento a su hija, Annie, que la acompañó en una noche especialmente importante para ambas, y tuvo un recuerdo especial para Javier Calvo y Javier Ambrossi, directores de 'La bola negra', "que abrieron un nuevo mundo maravilloso para mí. ¡Muchas gracias por incluirme en su película tan brillante!".

"El arte de actuar y contar grandes historias nunca ha sido tan vital para la existencia de nuestra especie frágil, violenta, pero capaz de trascender. No somos máquinas, tenemos defectos. Nuestras imperfecciones son nuestra salvación. Las historias que en esta sala decidimos contar van directamente a nuestro sistema nervioso colectivo mundial. Es una responsabilidad increíble", reflexionó, antes de despedirse con una nota cargada de positivismo: “A veces, incluso las películas tienen un final feliz. ¿Esta velada tan especial? Pues aquí tienen mi final feliz".

En la misma ceremonia fueron reconocidos el director Ridley Scott y el animador Floyd Norman, mientras que las productoras Christine Vachon y Pamela Koffler recibieron el premio Irving G. Thalberg.