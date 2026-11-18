Redacción Uppers 18 NOV 2026 - 11:12h.

Un Eastwood vuelve al legendario decorado burgalés sesenta años después de acoger el rodaje del influyente western de Sergio Leone

“No dejes entrar al viejo”, la frase de Clint Eastwood que inspiró una canción icónica de la generación silver

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Hay pocas secuencias más intensas en la historia del western que el inolvidable duelo final entre Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef en 'El bueno, el feo y el malo'. Y se rodó en un cementerio perdido entre las montañas de Burgos, Sad Hill, que ha quedado unido para siempre a la película de Sergio Leone. Justo sesenta años después, el apellido Eastwood ha regresado a este paisaje. Esta vez, de la mano de Kyle, hijo del mítico actor y músico de jazz, que ha querido conocer de primera mano el lugar donde su padre contribuyó a forjar una leyenda.

El hijo mayor de Eastwood llegó a Burgos para ofrecer un concierto con su quinteto y aprovechó su estancia para recorrer algunos de los escenarios que marcaron la trayectoria cinematográfica de su padre. La Asociación Cultural Sad Hill, que ha mantenido una relación cercana con Kyle y ha trabajado durante años en la recuperación y divulgación de estos espacios, participó en la organización del recorrido.

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En Sad Hill, Kyle pudo contemplar el escenario donde su padre, Wallach y Van Cleef protagonizaron el célebre duelo entre miles de cruces. Un espacio que, aunque nació como un decorado cinematográfico, ha terminado adquiriendo una identidad propia. El cementerio se encuentra en el valle de Mirandilla, entre Contreras y Santo Domingo de Silos. Su espectacular disposición circular, con miles de tumbas distribuidas alrededor de una explanada central, fue diseñada por el escenógrafo Carlo Simi.

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Para levantarlo se contó con la colaboración de unos 250 soldados del Ejército español, que trabajaron en la construcción de un conjunto de más de 5.000 sepulturas. El resultado fue una localización extraordinaria que todavía hoy permite reconocer la escenografía de aquella secuencia. En su visita, Kyle pudo conocer también los detalles del rodaje y el trabajo que ha permitido recuperar el cementerio después de décadas de abandono.

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Porque Sad Hill no siempre lució como ahora. Tras finalizar la película, la vegetación fue ocupando el terreno y el decorado quedó prácticamente olvidado. Hubo que esperar hasta 2015 para que un grupo de aficionados y voluntarios, agrupados en torno a la Asociación Cultural Sad Hill, emprendiera su recuperación. Una iniciativa que devolvió al lugar su aspecto cinematográfico y lo convirtió en destino de peregrinación para seguidores del western llegados de distintos países.

De Sad Hill a Santo Domingo de Silos

El recorrido de Kyle Eastwood continuó por otros enclaves de la comarca. Uno de los momentos destacados fue su visita a Santo Domingo de Silos, donde pudo conocer la abadía, recorrer su célebre claustro y escuchar el canto gregoriano de los monjes. Una experiencia muy diferente a la que había vivido entre las cruces de Sad Hill, pero igualmente vinculada a la riqueza cultural y patrimonial de esta zona burgalesa.

La jornada también tuvo espacio para la gastronomía local. En el hotel Tres Coronas, el músico participó en una degustación de lechazo y vinos de la Ribera del Duero, en un encuentro en el que estuvo acompañado por representantes locales, entre ellos el alcalde de Santo Domingo de Silos, Emeterio Martín.

La Asociación Cultural Sad Hill quiso aprovechar la ocasión para reconocer el vínculo de la familia Eastwood con este territorio. Tanto Kyle como su padre fueron distinguidos como socios de honor y recibieron sus correspondientes diplomas. Un gesto cargado de simbolismo que reconoce la importancia de Clint Eastwood en la historia del lugar y la cercanía que su hijo ha mostrado hacia el proyecto de recuperación.

El legado jazzístico de Eastwood

Aunque su apellido está inevitablemente asociado al cine, Kyle Eastwood ha construido una trayectoria artística propia. Es un reconocido contrabajista y compositor de jazz, con una carrera internacional y una relación especialmente estrecha con el mundo de las bandas sonoras. También ha participado en la música de varias películas dirigidas por su padre, entre ellas 'Mystic River', 'Million Dollar Baby' y 'Gran Torino'. Dos generaciones unidas por el cine, aunque con lenguajes artísticos diferentes.