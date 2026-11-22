Manuel Alejandro la escribió para otra cantante, y Jeanette se resistió a grabarla durante un mes

Jeanette o por qué el mundo la hizo así: "Soy más rebelde ahora con 71 años que con 20"

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La canción no nació para ella. Manuel Alejandro la escribió en origen para Sola, una joven cantante mexicana, pero aquella melodía todavía no había encontrado su camino. Fue en España donde el productor Rafael Trabucchelli pensó en otra voz para ella, la de una muchacha nacida en Londres que acababa de dejar atrás un grupo yeyé y que, para sorpresa de todos, no quería cantarla.

“La canción no me gustó. No tiene nada que ver conmigo, decía, no la voy a cantar”, recordó Jeanette años después. Su resistencia no era un simple capricho de esos que duran un día, sino que estuvo tiempo negándose. “Estuve un mes peleando con la casa de discos, hasta que me cansé”. Ella se veía en otro registro. “Mi estilo de música era el folk”, explicó en otra entrevista, mientras su discográfica, Hispavox, quería que cantara una canción romántica con la que no se identificaba en absoluto. El desenlace lo resumió ella misma con una franqueza poco habitual: “Ganaron ellos y tenían razón”.

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Una voz que venía de Londres

Janette Anne Dimech nació el 10 de octubre de 1951 en Willesden, en Inglaterra. Su padre era de ascendencia maltesa y su madre, una española de Tenerife. Con apenas 16 años se dio a conocer en la escena yeyé española con Pic-Nic, el grupo con el que grabó “Cállate niña”, una canción de 1967. El grupo se disolvió a finales de esa misma década.

Su timbre de voz característico no pasó inadvertido para el conocido compositor Manuel Alejandro. En una entrevista de televisión de 1981, Manuel Alejandro llegó a describirla como la voz más pequeña que había oído nunca. Y añadió que, sin ella, la canción habría sido una canción mexicana más.

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“Soy rebelde” se grabó en el verano de 1970, con producción de Trabucchelli, y salió en 1971 como primer sencillo de Jeanette en solitario, con el sello Hispavox. La firmaban Manuel Alejandro y Ana Magdalena. El éxito fue rotundo, y llegó al número 1 en España, donde se mantuvo diez semanas en las listas. También entró en el top 10 de Argentina, Colombia y Perú.

El escribidor de Jerez

Detrás de aquella canción estaba un compositor que acabaría firmando buena parte del cancionero romántico en español. Manuel Álvarez-Beigbeder Pérez nació en Jerez de la Frontera el 21 de febrero de 1932, hijo del sinfonista Germán Álvarez Beigbeder. Su catálogo supera las 600 canciones, interpretadas por voces como Julio Iglesias, Rocío Jurado, Raphael, José José o Emmanuel. Entre ellas están “Yo soy aquel”, “Se nos rompió el amor”, “Procuro olvidarte” y “Todo se derrumbó dentro de mí”.

En octubre de 2025, a los 93 años, en la conferencia BIME de Bilbao, explicó de dónde salen las canciones que perduran. “Escribo gracias a que he llorado mucho frente al piano”, confesó. Y defendió que una canción no se fabrica en un estudio: “La canción sale de la sensibilidad de la persona exclusivamente”.

Ese mismo año publicó su autobiografía, Vibraciones y elucubraciones de un escribidor de canciones, un título que justificó con humildad: “Digo ‘escribidor’ porque tampoco me he tomado el nombre de compositor. Si Beethoven y Prokófiev eran compositores, yo no soy compositor”.

Su relación no acabó ahí

La colaboración entre los dos no terminó con aquel primer éxito. Manuel Alejandro escribió para Jeanette otras canciones como “Estoy triste” y “Oye mamá, oye papá”. En 1981 compuso, arregló y dirigió Corazón de poeta, el álbum que incluía “El muchacho de los ojos tristes”. Esa canción ha vivido una segunda juventud este mismo año, ya que en el mes de abril, “Ojos tristes”, la nueva versión de Selena Gomez, Benny Blanco y The Marías, llegó al número 1 de las listas Hot Latin Pop Songs y Latin Pop Airplay de Billboard.

Entre medias, Jeanette había sumado otro clásico, “Porque te vas”, de 1974, que ganó proyección internacional gracias a la película Cría cuervos, de Carlos Saura, estrenada en 1976.

“Soy rebelde”, por su parte, ha seguido cambiando de piel. La han versionado el grupo argentino de punk Attaque 77, en 1998, y Rosario Flores, que la incluyó en su disco Cuéntame en 2009. El grupo de rap Rebel Diaz sampleó en 2012 la grabación original de Jeanette.