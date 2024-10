Los amantes de la pizza son conscientes de que hay que tener cuidado con algunas cosas cuando la comen , como evitar que alguno de los ingredientes se caiga de la porción y, sobre todo, tener la paciencia suficiente para no quemarse con el primer bocado, algo que no siempre se consigue. Menos frecuente es encontrarse dilemas a la hora de cortarla .

Los más afortunados verán cómo las porciones llegan ya marcadas y solo es necesario hacer un poco de fuerza para que se separen. Este método no funciona en caso de tener que cortarla en trozos más pequeños porque el número de comensales es mayor y todo el mundo merece una porción, tampoco si la has hecho tú mismo.

Un sistema que luce sencillo y que para muchos es la mejor solución a la hora de repartir la pizza, pero parece que no es la mejor opción, de hecho, podría ser una mala idea utilizarlo y no solo porque no siempre está todo lo afilado que nos gustaría.