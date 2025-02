El truco para limpiar tu freidora de aire con una bolsa de té

Más allá de los productos de limpieza que puedas utilizar frecuentemente en la cocina, usar bicarbonato y vinagre blanco diluido se habían convertido en algunos de los remedios caseros favoritos para limpiar a fondo las freidoras de aire . Sin embargo, en los últimos tiempos ha aparecido otra solución también de lo más sencilla y asequible con un elemento que suele haber en muchas casas. Y si no, lo vas a encontrar en cualquier supermercado. El truco de las bolsas de té para limpiar las air fryer se ha convertido en toda una revolución para conseguir una limpieza total, desincrustar la grasa y no recurrir a químicos que más tarde puedan afectar a los alimentos cocinados en este electrodoméstico de moda. En primer lugar, retira los restos más grandes de comida de la cesta, sin preocuparte demasiado por la grasa incrustada.

Cuando hayamos atado la bolsa de té en la cesta, encendemos la freidora de aire y la dejamos conectada de 2 a 3 minutos a 180 ºC . Una vez finalizado el proceso, podemos dejar que repose unos minutos más en posición de apagado. Por último, aclararemos la cesta con agua tibia y jabón en caso de ser necesario, para asegurarse de que todos los residuos se eliminen por completo y no quedan restos de grasa ni de comida.

Llevando a cabo este truco tendrás no solamente una forma eficaz de limpiar la air fryer, sino que además es una de las más económicas en comparación con ciertos productos de limpieza especializados o no que puedas utilizar. No solamente será mucho más natural, sino que puede que incluso puedas hasta utilizar la bolsa de té para hacer su correspondiente infusión. De igual forma, es mucho más respetuosa con el medio ambiente que el uso de productos químicos que puedan dañar el revestimiento antiadherente de la cesta de la freidora, algo bastante habitual debido a la abrasión de los productos químicos o los estropajos.