Nuestro apellido forma parte de nuestra identidad, a muchas personas les proporciona sensación de pertenencia , les hace saber que forman parte de algo más importante, porque hace referencia a la familia, las raíces de las que venimos. Por este mismo motivo para otros puede llegar a ser un lastre, de hecho en estos casos no es raro que opten por priorizar su segundo apellido si sienten que les representa más, incluso haciéndolo de manera oficial .

Hay algunos que son muy comunes, como García, Rodríguez o González, que son tan habituales que es raro no conocer a alguien que lo tenga de primer o de segundo apellido. Otros no son únicos, pero son especiales, y no es raro que en esas ocasiones se convierta en una suerte de apodo, haciendo que entre los amigos más cercanos esa sea la manera de llamarle (más habitual si el nombre es común y hay varios en el grupo que lo comparten).