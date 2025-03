Quién fue Perico el de los Palotes y de dónde viene esta expresión

Hay muchas expresiones que forman parte del lenguaje desde hace tanto tiempo que las empleamos, incluso sin tener demasiado claro cuál es su origen o si hacen referencia a una persona real o inventada. Pocas personas saben quién fue Perico el de los Palotes , pero eso no nos impide utilizar esta expresión de vez en cuando.

Esta frase se emplea para hacer referencia a una persona cualquiera, alguien que no es importante o relevante, por si alguien dudaba del significado original de esta expresión o no tenía demasiado claro cuál era el momento oportuno para usarla. No es demasiado frecuente emplearla mal, como sucede con otras, sobre todo en el caso de los refranes, que tendemos a mezclar, pero nunca está de más conocer su significado concreto.