"El otro día se enfadó muchísimo porque una persona sacó con su receta electrónica un montón de medicamentos , y resulta que esa persona pues no pagaba porque por lo que sea es TSI 001 y no paga, y antes de salir de la farmacia cogió su bolsa tan tranquila, se dirigió al punto SIGRE , muy ecológica ella, y los tiró " , ha relatado la farmacéutica.

“Por lo menos fue ecológica”, apunta con ironía Noelia. “¿Pero por qué hace la gente eso de vez en cuando?”. "Aparte de porque no le cuesta y no le duele el bolsillo, en principio esta gente tiene que demostrar, por así decirlo, que está consumiendo ese medicamento para que no le quiten una paga, para no perder un juicio, para ganar una demanda en caso de despido y justificar que tiene una depresión, etc.", ha explicado la tiktoker.