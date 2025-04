De dónde viene la expresión 'poner los cuernos'

Hay expresiones que empleamos de manera tan habitual que ni siquiera somos conscientes de que no sabemos de dónde vienen, en qué momento comenzaron a usarse y el porqué de que se emplee esta y no otra manera de hablar. El lenguaje es muy rico y existen muchas formas de explicar algo, siempre se puede hablar de forma literal, pero también empleando metáforas o frases hechas .

En español hay muchas expresiones que nos conformamos con entender, pero las mentes más curiosas no dudan en ir un paso más lejos y querer saber el motivo por el que se emplean esas palabras. Normalmente hay un origen, una explicación que nos parece increíblemente lógica una vez que la conocemos y que incluso puede ayudarnos a empezar a usarla con un mayor aplomo, al fin y al cabo ahora ya tenemos todos los datos que necesitamos.

No obstante, esto no es necesario para poder usarla, por ejemplo, pocas son las personas que conocen el origen de la expresión ‘poner los cuernos’ y son muchas las que emplean esta extraña expresión a la hora de señalar una infidelidad en la pareja y que se ha extendido a cualquier tipo de traición en el ámbito de las relaciones humanas. No es necesario conocer su origen, pero ahora que ya nos ha picado la curiosidad, querer saber más parece inevitable.