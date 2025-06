Inés Gutiérrez 07 JUN 2025 - 19:00h.

Los mapas son representaciones simplificadas, por lo que no siempre son fieles a la realidad

El hombre que más sabe en España de mapas: "Si sabemos mirar, están llenos de tesoros"

MadridTodos tenemos una imagen clara en nuestra mente de cómo se ven los mapas que representan el mundo, el norte queda en la parte superior y el sur en la inferior, con España en el centro, a un lado América y en el otro está Asia. Sin embargo, para muchas personas será toda una sorpresa descubrir que el mapa con el que se estudiaron los países en el colegio no en todas partes es así y que esta es la representación que tenemos en Europa y, sobre todo, que tenemos en la actualidad.

Los mapas con los que hemos crecido y que están al alcance de todo el mundo tampoco son demasiado precisos a la hora de establecer el tamaño de algunos países, la proporción entre ellos queda perdida al pasarlos a una imagen sobre plano. Esto en realidad es una cuestión de informarse a fondo y buscar opciones más precisas, que las hay, al fin y al cabo los mapas que se emplean en las escuelas son imágenes simplificadas, en función de lo que se quiera saber, se usará un mapa concreto u otro. No es igual querer aprender dónde están los países que saber su tamaño exacto.

Decisiones que en un momento se tomaron y que se han respetado y mantenido (más o menos, porque tener una representación más fiel es importante y ahora también posible) y que tienen un porqué.

Por qué en los mapas el norte se dibuja arriba

Lo cierto es que en la Tierra no existe ni arriba ni abajo, el planeta ‘flota’ en el espacio, por lo que todo lo que nos imaginamos de ella es solo eso, imaginación. Tendemos a simplificar las cosas para poder entenderlas y eso es precisamente lo que hacen los mapas, nos dan información simplificada para que podamos comprenderla. Esto, no obstante, no explica cómo el norte ha terminado ocupando esa posición, algo que no siempre fue así.

Cada época y cultura ha ido cambiando las cosas, por ejemplo, durante mucho tiempo la parte superior se dedicaba al Este, porque por allí era por donde salía el sol, y en mapamundis medievales, Asia ocupaba la parte superior. El norte comenzó a ser tomado como referencia gracias a algunos exploradores, que se orientaban al navegar gracias a la presencia de la Estrella del Norte.

El momento en el que se comenzaron a dibujar los mapas con el norte arriba se atribuye al mapa del mundo de Gerardus Mercator, de 1569, su mapa fue reconocido como el primero en tomar en cuenta la curvatura de la Tierra. Al parecer no fue una decisión especialmente consciente, aunque se considera que pudo ser porque los europeos eran quienes estaban haciendo la mayor parte de las exploraciones y ese poder político llevó a que los mapas comenzaran a situar el norte en la zona superior.

Como respuesta a la pregunta de por qué Noruega se dibuja arriba y Argentina abajo: es una convención geográfica establecida que no responde, en ningún caso, a una cuestión de ubicación real.