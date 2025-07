Inés Gutiérrez 09 JUL 2025 - 08:00h.

Este símbolo era empleado ya en la Edad Media por los comerciantes y copistas

MadridHay símbolos que si hace unos años nos hubieran dicho que usaríamos de manera habitual en nuestro día a día, seguramente nos hubiéramos llevado una sorpresa, porque el uso de algunos de ellos era meramente anecdótico, como sucede con el hashtag, y otros eran empleados de una forma tan concreta que su uso general parecía impensable, como la arroba.

Sin embargo, ahora mismo, raro es el día en el que no empleemos este último varias veces, aunque sea solo para llamar la atención de alguien en nuestros grupos de WhatsApp o para enviar un email. Hasta alcanzar el éxito del que disfruta hoy día, la arroba ha seguido un largo camino que no todo el mundo conoce.

El s ímbolo “@”: de contabilidad a icono global del correo electrónico

Nos puede parecer que es un símbolo muy moderno, tal vez porque lo asociamos con Internet y, aunque para muchos sea algo que ni siquiera se plantean, no son pocas las personas que todavía recuerdan el momento en el que llegó a nuestras vidas. Ahora estamos acostumbrados a estar perpetuamente conectados, pero no hace tanto tiempo era imposible estar conectado a internet mientras se hacía una llamada telefónica. Parecen tiempos antiguos, pero no lo son tanto.

Sí es mucho más antiguo el origen del símbolo ‘@’, que se remonta a hace unos 500 años porque este símbolo era empleado ya en la Edad Media por los comerciantes y copistas. La palabra arroba tiene su origen en la palabra árabe ‘ar-roub’, que significa ‘cuarta parte’. El símbolo era la forma abreviada que empleaban los copistas para escribir ‘ad’, que significaba ‘hacia’. De esta forma ahorraban tiempo al escribirlo y lo colocaban delante del destinatario, para indicar que algo iba dirigido a esa persona.

Uno de los documentos más antiguos en los que se ha encontrado este símbolo es una carta enviada desde Roma a Sevilla por un mercader italiano y encontrada por el italiano Giorgo Stabile. La 'arroba' también se empleaba como unidad de medida hasta que a mediados del siglo XIX en España se instauró el sistema métrico decimal y dejó de emplearse. No era demasiado usada, aunque en algunos lugares se sigue empleando, porque no es demasiado precisa porque variaba en función de lo que se estuviera midiendo.

Con el tiempo, el uso de la arroba y, en concreto, su símbolo, ha ido cambiando, porque llegó un momento en el que prácticamente no se usaba para nada, aunque estuviera presente en todos los teclados. Ese fue el motivo por el que Ray Tomlinson lo empleó al crear el email, usándola para separar la persona que lo envía del lugar desde el que lo hace. Su pronunciación en inglés, ‘at’, se podría traducir como ‘en’ lo que da un nuevo sentido a su elección.

El uso principal del símbolo ‘@’ está relacionado con la programación y las redes sociales, ya no se emplea como unidad de medida, pero sí que se sigue colocando delante del nombre de usuario, hacia quien va dirigido un comentario o una información.