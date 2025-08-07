Inés Gutiérrez 07 AGO 2025 - 08:00h.

La imagen tomada es la primera evidencia visual que se tiene de que una doble detonación exista

MadridEl universo es apasionante y esconde secretos que no dejan de maravillar a las personas corrientes, pero también a los investigadores que pasan toda su carrera intentando entender un poco más como funciona y averiguando todos esos misterios que todavía permanecen ocultos. Gracias a la investigación y las mejoras en los instrumentos que se emplean para verlas, esto es algo que cada vez resulta más fácil, lo que no quiere decir que lo sea.

Gracias a estos dispositivos, cada vez más precisos, es posible captar matices que ayudan a entender un poco mejor lo que tenemos delante. El común de los mortales ve una de esas imágenes y se queda maravillado por su belleza, por lo grandioso que resulta o lo diminutos que nos hacen sentir, pero gracias a los profesionales se puede saber qué está pasando en ese instante, en ese momento que ha quedado inmortalizado.

Esto ha ayudado a saber que la supernova SNR 0509-67.5 murió dos veces y, aunque sucedió hace cientos de años, esta es la primera evidencia que se tiene de que esto pueda pasar.

La estrella que murió dos veces e hizo historia

El telescopio Very Large Telescope (VLT) del Observatorio Europeo Austral ha sido el que ha captado los restos de la supernova SNR 0509-67.5, una estrella que se encuentra a 160.000 años luz de distancia, en la Gran Nube de Magallanes y que hace cientos de años murió dos veces o, más concretamente, explotó dos veces. La imagen tomada es la primera evidencia visual que se tiene de que una doble detonación exista.

En un estudio publicado en la revista Nature Astronomy, los científicos recogen todo lo que han podido averiguar gracias a estudiar esta supernova, un fenómeno único y del que no había evidencia hasta el momento. Dos finos anillos concéntricos de calcio la envuelven y fue precisamente este detalle el que hizo que los investigadores se dieran cuenta de lo que tenían ante sus ojos, porque es esta estructura la que revela la doble explosión.

“Esta evidencia tangible de una doble detonación no solo contribuye a resolver un misterio de hace tiempo, sino que también ofrece un espectáculo visual”, afirmó Priyam Das, estudiante de doctorado de la Universidad de Nueva Gales del Sur y uno de los autores del estudio.

La mayoría de supernovas son la muerte explosiva de estrellas masivas, pero no todas son iguales. Las enanas blancas, los ‘restos’ que quedan tras agotar el combustible de estrellas como nuestro Sol, pueden producir supernovas de Tipo Ia, que son de las que se ha obtenido gran parte del conocimiento que se tiene sobre la expansión del Universo. Los modelos que las explican parten de una enana blanca en un par de estrellas.

Si la enana blanca orbita lo suficientemente cerca de la otra estrella del par, acumula materia de la otra hasta que muere en una única explosión. Algunos estudios recientes sugerían que se entenderían mejor estas supernovas si se tratara de una explosión doble. Esta imagen es “una clara indicación de que las enanas blancas pueden explotar mucho antes de alcanzar el famoso límite de masa de Chandrasekhar, y que el mecanismo de 'doble detonación' sí ocurre en la naturaleza”, explicó Ivo Seitenzahl, responsable de las observaciones.