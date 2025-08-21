Edu Mangiarotti es un sacedorte argentino que trata de conectar con los fieles más jóvenes a través de sus redes sociales

'Cringe', 'Lache' o 'Shipeo': el vocabulario que maneja la Generación Z

Todas las generaciones tiene expresiones y códigos lingüísticos con los que se identifican. Su forma de hablar está directamente relacionada con el contexto sociocultural de cada época y, lo más útil, es que las generaciones anteriores se adapten y conozcan la forma de comunicarse de las nuevas. Así lo ha pensado, al menos, el sacerdote argentino Edu Mangiarotti quien, en su cuenta de Twitter - muestra de que es un hombre religioso, pero abierto a la modernidad - ha comenzado a familiarizarse con los términos de los genz.

Algunos de los más usados son 'Cringe', que hace referencia a algo que da vergüenza ajena o incomodidad, 'Funar' o cuestionar a alguien en las redes sociales de forma masiva, 'Buguear', quedarse atascado en algo, o 'Shipear', emparejar a dos personas. Y este sacerdote ha sorprendido a sus 'followers' con su afán por entender las expresiones de los fieles más jóvenes: "En mi parroquia hay muchos jóvenes y en vez de los clásicos "qué hermosas palabras, Padre" post-misa ayer me dijeron "muy bueno hoy, Edu. Devoraste". Cumplidos Gen Z", ha escrito en un tuit que ha recibido miles de interacciones .

Sus seguidores han aplaudido su entrada con comentarios tan zetas como: "Usted dio contenido", "Entendiste la santa vibra" o "En el 2020 el anterior párroco de mi vereda dijo 'me miró y la miré' en plena homilía. Los quiero mucho, sacerdotes con sentido del humor "y carisma con la geneneración z", le han dicho. Y no es la primera vez que este moderno sacerdote, que también utiliza Instagram, utiliza tan moderna jerga: "Hoy antes de empezar misa con la primaria del colegio parroquial, se me acercó una nena de cuarto grado y al verme con las vestiduras litúrgicas me dijo "estás muy aesthetic". Me hizo el día", dijo en otra exitosa publicación.