El cerebro tiene una gran capacidad, pero hay que mantenerlo activo para un mayor potencial

Un estudio revela nuevas pruebas que demostrarían que el cerebro produce neuronas toda la vida

MadridSuele decirse que solo empleamos una décima parte de nuestro cerebro, algo que ha sido usado en la ciencia ficción como argumento para novelas y películas. Esto, en realidad, no es cierto, empleamos todo nuestro cerebro, aunque no todo con la misma intensidad o a la vez.

Sin embargo, hay tantas cosas que desconocemos sobre su funcionamiento, que estos pequeños detalles que nos ayudan a sentirnos más inteligentes o menos torpes hacen que nos planteemos ciertas cosas y nos hagamos nuevas preguntas al respecto, por ejemplo ¿cuál es la capacidad de almacenamiento que tiene nuestro cerebro?

Un petabyte, el espacio de almacenamiento que tiene nuestro cerebro

Son muchas las ocasiones en las que comparamos nuestro cerebro con un ordenador, tal vez porque nos presenta algo tangible con lo que hacerlo o porque son dos realidades que nos cuesta comprender de igual manera. El cerebro tiene una capacidad asombrosa y una de sus principales propiedades es la de almacenar información, pero ¿cuánta?

Lo cierto es que tendría una capacidad de un petabayte, que equivaldría a todo el contenido de Internet y suele emplearse para hacer referencia a las granjas de servidores, un dato bastante mayor de lo que se pensaba anteriormente y que se ha obtenido gracias a investigaciones más o menos recientes.

Este es un dato que ha proporcionado Mara Dierssen, presidenta del Consejo Español del Cerebro y de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia, en una conferencia enmarcada en las actividades organizadas por los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria.

Ha definido el cerebro como “un sistema muy potente”, que permite memorizar y aprender “infinitos recuerdos”, pero para ello es importante mantenerlo activo y, sobre todo, ejercitarlo. De esta forma no solo podremos obtener un mayor potencial, también lo estaremos cuidando y protegiendo de sufrir ciertos daños, reduciendo el riesgo de enfermedades relacionadas con él.

“Un cerebro estimulado tiene una reserva cognitiva que retrasa el impacto de los procesos neurodegenerativos bien asociados a la edad, o asociados a patologías como el Alzheimer, por eso depende mucho de lo que hagamos con nuestro cerebro”, ha explicado la experta, tal y como recogen en TecnoXplora.

Para cuidar y estimular nuestro cerebro es importante llevar una alimentación saludable y variada, también hacer ejercicio físico, también se recomiendan diferentes actividades, como la lectura, o acudir a actividades sociales, como el teatro. Aprender nuevas habilidades puede resultar muy útil, como un nuevo idioma o manualidades.

También hay actividades que lo potencias, como los crucigramas y los sudokus, los rompecabezas y los laberintos o las sopas de letras. Se puede activar el cerebro con juegos de mesa, como el ajedrez o las cartas, también con juegos de lógica. Algunas actividades son también muy útiles, aunque nos resulte sorprendente, como el baile, que estimula la actividad cerebral y fomenta la creatividad, al igual que sucede con la pintura.

Es clave prestar atención a lo que estamos haciendo, sin dejar que factores externos nos distraigan y, si necesitamos una ayuda con esto, decir en voz alta lo que estamos haciendo nos ayudará a recordarlo mejor (como al cerrar el gas o apagar las luces de casa).