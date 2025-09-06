Inés Gutiérrez 06 SEP 2025 - 19:00h.

Los camellos están preparados para sobrevivir a las condiciones extremas de las zonas desérticas

MadridVivir en un ambiente que en ocasiones es hostil no es nada sencillo y eso lo tienen bastante claro los animales. Si los humanos tendemos a modificar nuestro entorno para que nos resulte más sencillo sobrevivir en él, los animales hacen justo lo contrario, adaptarse para que su vida sea más confortable. Eso ha llevado a que ciertas especies desarrollen algunas características más que curiosas, como es el caso de los camellos.

Alrededor de estos animales suele haber una discusión constante y está relacionada con la cantidad de jorobas que tienen y cómo su número les distingue de los dromedarios (los camellos tienen dos, los dromedarios una). Lo que no se suele señalar de ellos es que, si ya parecen bien servidos en jorobas, de párpados van sobrados, porque tienen tres, lo que les ayuda a protegerse en las tormentas de arena.

Los dos primeros son parecidos a los párpados humanos, el inferior y el superior que empleamos para cerrar los ojos, y destacan por sus largas pestañas. El tercero es transparente y responde al nombre de membrana nictitante, es translúcido y se cierra de manera horizontal, haciendo que el camello pueda ver y protegerse aunque tenga los ojos cerrados en una tormenta de arena.

No es el único animal que tiene un tercer párpado, tampoco es el único que ha desarrollado adaptaciones para sobrevivir más cómodamente ante ambientes en principio hostiles, pero en los que ellos han sabido navegar.

Otras adaptaciones extremas en el mundo animal

El mundo animal está lleno de datos curiosos que no siempre son conocidos, por ejemplo, si los camellos tienen tres párpados, los peces no tienen ninguno, por lo que no pueden cerrar los ojos. Sí que tienen una membrana transparente que cubre sus ojos y los protege de la luz y la sequedad.

En general, los animales que, como los camellos, tienen que enfrentarse a temperaturas muy elevadas, han desarrollado ciertas habilidades para mejorar su supervivencia. Algunos son nocturnos, como los coyotes y los murciélagos, y otros pasan una gran parte del tiempo bajo tierra, como los escorpiones. Muchas de las especies que viven en zonas de mucho calor suelen tener las orejas grandes, esto no es casualidad, eso les permite una mayor pérdida de calor corporal, lo que les ayuda a refrigerarse.

También han aprendido a adaptarse de otras maneras, como sucede con los zorros árticos, preparados para sobrevivir en escenarios de nieve y frío, y que en verano oscurecen su pelaje para adaptarse al escenario menos helado. Otro animal ideal para el frío es la liebre del ártico, cuyas patas cortas y acolchadas evitan que se hunda en la nieve, haciendo que se pueda desplazar más rápidamente. Los animales que viven en climas fríos suelen tener mucho pelo y gruesas capas de grasa.

Otras curiosidades nos llevan hasta los perezosos, que son capaces de girar la cabeza 270º (los humanos pueden unos 180º), mejorando así sus dotes de vigilancia. También tienen los órganos pegados a la caja torácica, por lo que pueden estar colgados boca abajo mucho tiempo sin que esto afecte a su capacidad para respirar.