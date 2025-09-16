Inés Gutiérrez 16 SEP 2025 - 20:00h.

A pesar de lo que pueda parecer, esta expresión no tiene ninguna relación con las aves

Origen de la expresión "Estar metido en el ajo": un misterio con varias opciones

Compartir







MadridAlgunas expresiones tienen su momento de brillar, todo el mundo las utiliza y se convierten en algo común, pero con el tiempo comienzan a dejar de usarse, quedan anticuadas y obsoletas. Esto se podría decir que es lo que ha sucedido con ‘estar al loro’, una expresión que durante un tiempo se usó muchísimo, pero que actualmente es menos frecuente y no porque haya dejado de tener sentido su significado.

‘Estar al loro’ es sinónimo de estar atento, de mantenerse informado, incluso de estar alerta, pendiente de lo que sucede a nuestro alrededor para que no se nos escape aquello que nos interesa y que podría ser clave para nuestra situación. Por ejemplo, durante una reunión hay que estar al loro de lo que dicen los demás.

En ocasiones se omite el verbo y la expresión pasa a ser todavía más coloquial, con un sencillo ‘al loro’, para llamar la atención sobre algo que está sucediendo en ese momento o que va a tener lugar dentro de poco. Es raro que no se haya empleado a nuestro alrededor en alguna ocasión o que incluso nosotros mismos la hayamos dicho, aunque cada vez se usa menos y las nuevas generaciones ya no la emplean habitualmente.

Sin embargo, tanto quienes no la usan como aquellos que la escucharon hasta la saciedad querrán saber cuál es el origen de esta curiosa expresión, un origen del que existen, como es habitual, varias teorías.

El curioso origen de la expresión ‘estar al loro’

Como decimos, existen varias teorías sobre el origen de esta expresión y una de ellas está ligada a la radio, concretamente a los presos que la escuchaban durante su tiempo en la cárcel y que pasaban mucho tiempo enterándose de todo lo que pasaba gracias a la radio o loro, tal y como se conocía a este aparato en el lenguaje cheli, una jerga popular en Madrid durante los años 70 y 80. Así, quienes se mantenían informados de todo lo que pasaba a través de la radio ‘estaban al loro’.

Esta es solo una de las teorías al respecto, la otra nos lleva directamente a la guerra civil española y a las tropas italianas que había en el bando franquista, quienes al ver llegar los aviones enemigos exclamaban ‘Sono loro’, que quería decir ‘son ellos’, una forma de expresar que debían estar atentos, porque el enemigo se acercaba. Los españoles, al parecer, adoptaron la expresión como propia, hay quien dice que con cierto cachondeo, usando ‘al loro’ para señalar que había que estar atentos.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

No siempre resulta sencillo encontrar el origen concreto de una expresión, de hecho estas no son las únicas teorías y hay otras que señalan a presencia de un loro real y la vida en alta mar, porque siendo el loro la mascota del capitán, a quien le tocaba la tarea de cuidar de él, lo tocaba también vigilar el resto del barco, por eso quien ‘estaba al loro’ tenía que estar atento e informado. Aunque de esta versión hay pocos datos y es muy poco probable que sea la verdadera.