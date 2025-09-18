Inés Gutiérrez 18 SEP 2025 - 08:00h.

Tener un tic en el ojo es una sensación muy molesta, pero tiene una explicación

¿Es posible controlar un tic nervioso?

Compartir







MadridA todo el mundo le ha pasado en algún momento de su vida sentir cómo el párpado del ojo comienza a latir, se trata de una sensación pulsante, un tic, que en muchas ocasiones solo se siente, pero que en otras es también visible. Es algo bastante incómodo, molesto y que nos pone nervioso, pero ¿es peligroso? ¿Por qué se produce? ¿Podemos hacer algo para evitarlo?

¿Por qué nos da un ‘tic’ en el ojo cuando estamos estresados?

Este temblor involuntario del párpado se conoce popularmente como tic, pero su nombre oficial es mioquimia, es un espasmo del músculo al tensarse que se traduce en un temblor en el párpado. Suele afectar solo a uno de los ojos y, habitualmente, es una sensación transitoria, dura un tiempo y después se pasa por sí mismo, sin necesidad de tener que hacer nada. Es bastante frecuente que se repita pasados unos minutos o en los días posteriores.

PUEDE INTERESARTE Reducir el estrés en solo seis minutos: la recomendación de un neuropsicólogo

En general, se trata de algo benigno, como decimos, se pasa solo y no suele ser necesario hacer nada salvo esperar. Sí que podría tratarse de algo más serio si este temblor dura más tiempo de lo normal (si se extiende varios días o dura más de una semana), en esos casos, en lugar de una mioquimia podría tratarse de otra cosa.

Es importante consultar con un especialista si aparecen otros síntomas, como el cierre involuntario del párpado afectado, signos de infección, hinchazón, mareos, alteraciones visuales, dolor… En esos casos ya no sería mioquimia y se trataría de otra cosa que sería necesario tratar.

PUEDE INTERESARTE La lengua, prueba definitiva para saber si tienes estrés

No obstante, lo más frecuente es que sea un tic que desaparece pasado un rato y, generalmente, se produce a causa del estrés, la ansiedad o el consumo de bebidas estimulantes, como el café o el alcohol. Otros de los motivos que pueden producir estos espasmos son la falta de descanso adecuado o la sequedad o irritación ocular.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Un tratamiento no suele ser necesario en estos casos, pero sí que se pueden poner en práctica algunos trucos para que no vuelva a repetirse. Lo primero que conviene hacer es reducir los niveles de estrés y ansiedad que los han causado en primer lugar, o establecer rutinas de sueño que nos ayuden a descansar si esta era la causa.

Reducir el consumo de sustancias estimulantes, como el tabaco, es también una buena manera de evitar que se repitan, así como hidratar los ojos con gotas, por si esa fuera la causa. También pueden aplicarse contrastes de frío y calor con la intención de que mejore la circulación en la zona.

Es una sensación molesta y no es nada sencillo conseguir relajarse cuando el párpado está temblando, pero no es algo de lo que haya que preocuparse, salvo como señal de alerta de que nuestro ritmo de vida debería ser un poco más relajado o deberíamos tomarnos un descanso. No obstante, si se repite muy frecuentemente o notamos una sensación de arena en el ojo, sí que convendría consultar con un oftalmólogo para que revise que todo está bien.