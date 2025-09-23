Una usuaria de TikTok graba a una mujer paseando una paloma en una playa en Torrevieja y abre un debate en redes

El cartel viral de un vecino para una mascota que se hace pis en el portal: “Como tu dueño es un guarro te lo digo a ti, perrito"

Compartir







La mayoría de las personas tienen mascota: perros, gatos algunos incluso se atreven con insectos e incluso reptiles. Sin embargo, la mascota que paseaba una mujer en una playa de Torrevieja ha revolucionado las redes sociales. El vídeo publicado por una usuaria de TikTok ha servido también para abrir un debate.

¿Hasta que punto ciertos animales no deberían ser considerados mascotas? No es una polémica nueva. Muchas personas defienden que hay ciertos animales no deberían considerarse como domésticos porque, de alguna manera u otra, les privamos de su libertad. Esto es lo que piensan mucho de la mujer que ha sido grabada paseando a una paloma por una playa de Torrevieja.

PUEDE INTERESARTE La magia de las redes: la historia de cómo un joven de Huelva y su madre fueron invitados por Bad Bunny a uno de sus conciertos en Puerto Rico

Como si se tratase de un perro, la mujer paseaba a una paloma que llevaba puesto un arnés y una correa. La publicación se ha hecho viral y ha recibido muchos comentarios que defienden que es maltrato animal: “La paloma tiene que volar libre”. Sin embargo, algunos dicen que a la paloma le faltaba un ala y que posiblemente la mujer simplemente la esté cuidando y paseando de esta manera porque el animal no puede volar.

El riesgo para la salud, otro de los debates

Otro debate que se ha generado está relacionado con el riesgo que supone para la salud de su dueña, tener a una paloma como mascota. Siempre hemos escuchado que las palomas son portadoras de muchas enfermedades graves. No obstante, si el animal ha pasado por una revisión veterinaria y está medicado con las vacunas correspondientes, no tendría que ser así si en realidad no vive en la calle, sino en una casa como cualquier otra mascota.