Inés Gutiérrez 27 SEP 2025 - 19:00h.

Suele bromearse con que los jubilados disfrutan vigilando cómo van las obras; en Italia no es ninguna broma

MadridAlgunas personas aprovechan la jubilación para ponerse al día de todo aquello que no pudieron hacer durante el tiempo que el trabajo ocupó la mayor parte de su tiempo, ver películas, leer libros, estudiar una carrera, viajar, descansar… También hay quien aprovecha para pasear por la ciudad, disfrutando de esos espacios que nunca tuvo tiempo de mirar y manteniendo así una vida un poco más activa.

En sus paseos regulares es probable que disfrute de su nueva vida con horarios un poco más flexibles para dejar de ir corriendo a todas partes, pararse a mirar escaparates, a oler las flores, a mirar cómo avanzan las obras. Esta última imagen se ha convertido casi en una broma al hablar sobre los jubilados y su tendencia a ver cómo se desarrollan este tipo de trabajos, sin embargo, en Italia parece que se lo han tomado muy en serio.

La provincia de Italia que contrata jubilados para que inspeccionen obras

Uno de los miedos más habituales ante la jubilación es no tener claro cómo se va a llenar tanto tiempo libre una vez que suceda. Para muchas personas es un regalo, de repente son dueños de su tiempo y ya no tienen que cumplir con las obligaciones laborales, solo tienen las responsabilidades de su vida personal que tenían antes. Otras personas sienten que dedicar tanto tiempo al trabajo ha hecho que no tengan aficiones o aspiraciones fuera de su profesión.

Tras la jubilación suele haber un periodo de adaptación, pero todos consiguen encontrar una nueva rutina que les ayuda a comenzar una nueva vida. Algo que parece ser habitual en los jubilados de todo el mundo es su interés por mirar obras, ver cómo avanzan y qué tal está quedando el trabajo de los obreros. Hacer referencia a jubilados que miran obras se ha convertido en una broma recurrente.

En Italia no parece que lo consideren una broma y han querido aprovechar esta tendencia para sacarle provecho. Por lo menos esto es lo que sucede en Villasanta, un municipio de la provincia de Monza, donde han decidido que, si vas a vigilar obras, mucho mejor que sea algo oficial. Se trata de un programa que busca ayudar a que los jubilados se sientan útiles y aprovechar la experiencia que han acumulado a lo largo de todos sus años.

En concreto, seleccionaron a ocho jubilados con conocimientos y formación adecuada para supervisar obras públicas y controlar el estado de calles, parques y carreteras. Una iniciativa con la que se busca fomentar la participación ciudadana y que ya ha bautizado a estos voluntarios con el nombre de ‘umarell’.

De momento todo el mundo parece encantado, los jubilados se sienten útiles y que pueden segur contribuyendo y aprovechando sus conocimientos. Ahora siguen vigilando las obras y comentando entre ellos todo lo que sucede, asegurándose de que las cosas se hacen bien gracias a los conocimientos que tiene, pero lo hacen tras ser designados como ‘inspectores cívicos’, con turnos y seguro de accidentes, con el reconocimiento público, aunque sin un salario.