Gregorio Hernández, autor de ‘Independencia Financiera de la A a la Z’, explica qué hacer para conseguir jubilarnos con un buen sueldo procedente de nuestros ahorros

Apuesta por entender las inversiones, ser rápido pero sin olvidarse de la paciencia y saber identificar cuándo hay que vender para disfrutar de lo ganado

Nacho Mühlenberg, sobre cómo rodearte de relaciones influyentes: “Hay que ser generoso pero no pasarte de estúpido”

La jubilación es una etapa que, si bien se espera con ansias, puede resultar aterradora si no se ha planificado adecuadamente. Las dudas y los miedos a una etapa con menos ingresos te pueden atenazar. Pero no tiene por qué ser así. Más bien debería enfocarse desde un prisma totalmente opuesto. Y sí, aún estás a tiempo. De hecho, a partir de los 40 o incluso los 50 puede ser un gran momento para comenzar a tomar decisiones clave sobre nuestro futuro financiero en busca del nivel de vida esperado.

Según Gregorio Hernández, autor de 'Independencia financiera, de la A a la Z', la clave no está en esperar una pensión, sino en crear un patrimonio propio que te permita disfrutar de un "salario" en la jubilación sin depender del Estado.

A partir de los 50 años, aún tienes tiempo de generar un patrimonio que te permita vivir con tranquilidad cuando llegue el momento de jubilarte y con independencia de que tu pensión sea mayor o menor. “Lo mejor sería empezar cuanto antes. Hay gente que tiene mucho miedo a la bolsa por el miedo a arruinarse de la noche a la mañana. Pero esa no es la realidad de la gente", explica.

"Es como si tuvieses miedo de hacer deporte por tener una lesión que te dejase paralítico. Pues es que eso no le pasa prácticamente a nadie. Si te quedas en tu casa sentado no vas a tener una lesión que te rompas una pierna o lo que sea, pero tu salud va a ser peor a largo plazo, aunque a corto plazo te quites ese riesgo. Entonces lo razonable es hacer deporte de forma prudente y con sentido común. Porque no vas a tener una lesión muy grave y tu salud va a ser mucho mejor. Con el dinero pasa igual”, continúa Gregorio.

Si bien ya habrás acumulado algo de ahorro a lo largo de tu vida laboral, es importante que ese dinero empiece a trabajar para ti. La clave está en la inversión, y más concretamente, en la inversión a largo plazo.

Hernández recomienda que, además de una reserva en productos de renta fija, que te den seguridad en momentos de necesidad, destines el resto de tu dinero a la inversión en acciones. “El dinero no trabaja en depósitos o cuentas corrientes, solo en activos que generen rentabilidad”, explica. Invertir en acciones te permitirá no solo ver crecer tu dinero, sino también recibir dividendos periódicos, lo que podría convertirse en una fuente constante de ingresos una vez que te jubiles.

Cómo empezar con la inversión

El miedo es uno de los grandes obstáculos que impide a muchas personas dar el paso hacia la inversión. Sin embargo, Gregorio Hernández insiste en que invertir no es tan complicado como parece. “El problema no es que la gente no entienda cómo invertir, sino que no se han preocupado por aprender”. Empezar es más sencillo de lo que muchos piensan, y lo más importante es hacerlo con paciencia.

El problema no es que la gente no entienda cómo invertir, sino que no se han preocupado por aprender

“No hace falta meter todo tu dinero de golpe en el mercado. Si tienes 100.000 euros, no inviertas todo de inmediato, empieza poco a poco”, aconseja. La estrategia recomendada por Hernández es empezar con pequeñas cantidades, por ejemplo, comprando acciones de manera regular. “Este proceso te permite aprovechar el interés compuesto, que es lo que realmente hace crecer tu dinero con el paso del tiempo”, explica.

Además, no debes olvidar la importancia de reinvertir los dividendos que vayas recibiendo, lo que acelerará el crecimiento de tu inversión. El tiempo es crucial para generar riqueza, por lo que cuanto antes empieces, mejor.

¿Cuánto dinero necesitas ahorrar?

Gregorio Hernández señala que una persona que haya ahorrado e invertido de manera prudente, podría llegar a generar entre 3.000 y 5.000 euros al mes de rentas, con una inversión inicial que podría rondar los 100.000 euros.

“Si empiezas a ahorrar pronto, un mileurista que invierta lo que paga a la Seguridad Social podría llegar a los 65 con unos 5.000 euros al mes, ajustado por inflación”, explica Hernández. Por supuesto, si tu capacidad de ahorro es mayor, podrás obtener más rentas al llegar a la jubilación. “La clave es que debemos aspirar a jubilarnos con un salario mejor al que hemos tenido mientras trabajábamos. Lo lógico es superar tu salario cuando te jubiles si ahorras bien”.

Una de las claves para alcanzar la independencia financiera es la paciencia. Hernández advierte que muchas personas caen en el error de tratar de obtener resultados rápidos en el mundo de las inversiones. En este sentido, el autor de Independencia financiera, de la A a la Z, insiste en que el proceso de crear riqueza es lento pero seguro. “El riesgo de la inversión está relacionado con el tiempo, no con las fluctuaciones del mercado a corto plazo”, subraya.

Invertir con prudencia y a largo plazo te permitirá evitar los riesgos innecesarios y lograr una rentabilidad estable. El interés compuesto hace su trabajo de manera discreta, pero eficaz, y cada día de espera te acerca más a tu objetivo.

Al invertir, es importante que elijas opciones que entiendas y que se ajusten a tu perfil de riesgo. “No inviertas en lo que no entiendes”, advierte Gregorio Hernández. Si bien los fondos de inversión y los ETFs pueden ser una opción, el experto señala que hay que tener cuidado con las comisiones y con los productos que no generen valor real.

No inviertas en lo que no entiendes

“En lugar de seguir modas o inversiones arriesgadas como las criptomonedas, es mejor centrarse en activos sólidos que te generen ingresos pasivos, como acciones de empresas consolidadas”, explica.

Los errores más comunes

Hernández también señala los errores más comunes que impiden alcanzar la independencia financiera. El primero es la falta de acción. “El mayor error es no empezar a invertir lo antes posible. Cada día que no inviertes, estás perdiendo una oportunidad. El tiempo te hace ganar más dinero que el dinero. La gente que no empieza a invertir cree que no está corriendo riesgo, porque en el banco tiene el mismo dinero que ayer, pero ha perdido un día. Ese día es más importante que el riesgo de la volatilidad, que suban o bajen las cotizaciones”, asegura.

Otro error frecuente es la falta de disciplina, es decir, no seguir una estrategia clara. “Es importante ser constante y no dejarse llevar por la impaciencia. En lugar de tratar de acertar con el momento perfecto para vender, lo mejor es mantener las inversiones a largo plazo y disfrutar de las rentas cuando llegue el momento”.

Pero esos no son los únicos fallos. Otro muy habitual es no identificar el momento para vender. “Lo difícil no es saber cuándo comprar sino cuándo vender. Conozco gente que ha invertido en fondos, se ha jubilado y nunca ha visto el momento de vender, por lo que nunca disfrutó de su dinero. Se murió sin haber disfrutado lo que había ahorrado. La gente no sabe cuándo vender, se queda atrapada esperando que la bolsa suba más y no vende nunca, perdiendo la oportunidad de disfrutar de su dinero”, argumenta.

Conozco gente que ha invertido en fondos, se ha jubilado y nunca ha visto el momento de vender, por lo que nunca disfrutó de su dinero