14 OCT 2025

Un joven ha generado polémica en redes sociales tras publicar un vídeo sobre un peligroso reto de parkour

Un menor valenciano es hospitalizado de gravedad por seguir un reto viral: gana el que más medicamentos tome

Un vídeo publicado por el usuario ‘Achocristo’, ha puesto los pelos de punta a muchas personas en redes sociales. Es una publicación que ha sido muy polémica por el grado de riesgo y peligrosidad al que se expone el deportista. Baja desde la planta 22 de un edificio sin terminar de construir en Tenerife con sus propias manos. Haciendo volteretas y mortales, los dos últimos posts han abierto un debate en redes sociales.

No es el primer vídeo que sube escalando edificios sin ningún tipo de arnés o cuerda que le evite una caída mortal o saltando de una casa a otra desde una gran altura. Los dos últimos vídeos no son aptos para personas que tengan miedo a las alturas. Son muy impresionantes. En el primero, el deportista muestra la altura real del edificio lanzando dos piedras al vacío para después hacer un mortal desde una planta alta a otra más baja. En el segundo, aparece bajando desde el exterior los balcones del edificio con sus propios brazos. Se cuelga desde el suelo para después dejarse caer hasta llegar al piso anterior.

“El reto más mental que he hecho en mi vida, comprobamos bien los muros y barrimos para que ni el polvo ni ninguna piedra me molestara. El reto dependía al 100% de la confianza en mis brazos”. Al final de ambas publicaciones añadía que es un “acto realizado por profesionales” y alentaba a todos sus seguidores a no imitar sus actos, siendo consciente de todo el riesgo que supone para su vida su uno de sus movimientos falla o se encuentra con algún percance en la superficie donde practica este tipo de retos.

Los comentarios criticando el vídeo

“Eso no es valentía, es estupidez”, “qué pena jugarse así la vida”, “qué manera de jugarse la vida por nada”. Son algunos de los comentarios negativos que recibió esta publicación. Mucha gente ha criticado este acto por lo peligroso que es o incluso afirman que está hecho con inteligencia artificial. ‘Achocristo’ respondió a uno de ellos cuestionando la seguridad de muchos actos cotidianos como puede ser conducir. “¿Si sales una vez con el coche qué probabilidad hay de que tengas un accidente”?

A pesar de las críticas recibidas, el vídeo ya cuenta con miles de reproducciones. La mayoría de su contenido muestra sus retos. Algunos muchos más peligrosos que otros. En uno de ellos, sale sufriendo una caída de la que por suerte no resultó herido. Estaba saltando de un muro a otro cuando de repente, apoyó el pie y uno de los ladrillos se rompió. En otras publicaciones también muestra algunas de las caídas que ha sufrido tratando de realizar diferentes retos.