Inés Gutiérrez 16 OCT 2025 - 08:35h.

Cualquiera que preste un poco de atención se dará cuenta de que las uñas de las manos se cortan más a menudo que las de los pies

Cómo fortalecer las uñas con estos 7 remedios caseros

Compartir







MadridEn una buena rutina de salud e higiene no puede faltar el cuidado de manos y pies, lo que implica lavarlos de manera habitual, pero también una correcta hidratación para evitar que la piel se seque y sufra, así como un adecuado cuidado de las uñas. Todo aquel que alguna vez se haya cortado las uñas de las manos y los pies ha podido tener la sensación de que no es tan habitual cortar las de los pies, las de las manos parecen crecer con mayor rapidez y requieren nuestra atención con mayor frecuencia.

¿Es esto una sensación, una impresión que tenemos porque no prestamos suficiente atención, las cortamos cuando lo vemos necesario sin mirar cuándo fue la última vez que lo hicimos? No, lo cierto es que esto es algo muy real, las uñas de las manos crecen más deprisa que las de los pies. Esto hace que surjan nuevas dudas, por supuesto la más importante es: ¿por qué?

Por qué las uñas de los pies tardan más tiempo en crecer que las de las manos

Las uñas son una estructura protectora que se encarga de cuidar las terminaciones nerviosas de las extremidades de los dedos, están formadas mayoritariamente por células muertas endurecidas con queratina. Su función principal es la de protección, aunque tienen otras, usamos las uñas para muchas tareas, como rascarnos, levantar objetos pequeños o algunas tareas más delicadas (como deshacer nudos). La mayoría de estas tareas que hemos señalado las hacemos con las manos y ese uso más habitual es clave para entender por qué crecen más rápido las uñas de las manos que las de los pies.

Mientras que las uñas de las manos crecen una media de 3 milímetros al mes, las de los pies lo hacen la mitad. Eso se debe principalmente al diferente uso que hacemos de manos y pies. Las uñas de las manos están en actividad constante, lo que estimula la matriz ungueal, favoreciendo un crecimiento más rápido. Las uñas de los pies, al estar protegidas por calcetines y zapatos, están menos expuestas al movimiento, recibiendo menos estímulos, lo que hace que crezcan más lentamente.

También suele señalarse que las manos, al estar más cerca del corazón, tienden a recibir un mayor flujo de sangre, un mayor aporte de oxígeno y nutrientes favorece su crecimiento.

La velocidad de crecimiento de las uñas también es algo que se ha observado, llegando a la conclusión de que crecen más rápido las uñas de los dedos que usamos más habitualmente, en las manos podemos observar cómo las uñas del dedo meñique crecen menos que las del índice, por ejemplo. Sucede algo similar con la mano o el pie dominante, es probable que, siendo diestro, las uñas del pie derecho crezcan un poco más rápido que las del pie izquierdo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Otro factor que influye a la hora de determinar la velocidad en el crecimiento de las uñas es la temperatura. Las manos están más expuestas al calor, lo que hace que crezcan más deprisa, lo que explicaría por qué en verano las uñas de los pies crecen más rápido, porque mejora el flujo sanguíneo y porque los zapatos abiertos aumentan el roce de las uñas, favoreciendo su desarrollo.