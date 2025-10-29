Inés Gutiérrez 29 OCT 2025 - 08:00h.

Su capacidad de imitar sonidos como la voz humana es una de las cualidades más aplaudidas de los loros

La cotorra argentina tiene ‘voz’ individual al igual que los seres humanos, según un estudio

MadridEl mundo animal parece una fuente infinita de curiosidades y datos interesantes, porque cada especie tiene los suyos, incluso esas con las que convivimos habitualmente. Pensamos que lo sabemos todo sobre estos animales, pero de vez en cuando todavía podemos descubrir detalles sobre ellos que nos sorprendan.

Algunas especies son capaces de imitar los sonidos que escuchan, incluso el habla humana, tal y como sucede con los loros y las cotorras. Esto no es posible gracias a sus cuerdas vocales, tal y como siempre se piensa, porque, de hecho, carecen de ellas, es gracias a un órgano denominado siringe. Sin embargo, esta capacidad de imitar sonidos también tiene mucho que ver con sus cerebros.

Cómo pueden los loros imitar la voz humana

Estos animales son estupendos como compañía, son divertidos, inteligentes y también muy cariñosos, aunque pueda resultar sorprendente para quienes no estén familiarizados con estos pájaros. Parte de su encanto reside en su capacidad de imitar sonidos, algo que son capaces de hacer porque poseen un órgano llamado siringe, una membrana situada en la tráquea que lo hace posible.

Aunque los loros son los más famosos a la hora de ‘hablar’, hay otros muchos animales que tienen a imitar sonidos, algunos de ellos no suelen ser animales de compañía, por lo que es más habitual que repitan sonidos de la naturaleza, no como los loros que son capaces de imitar las voces humanas. Esto es posible por la ya señalada siringe, pero también por su estructura cerebral, que tiene una zona destinada a ello.

Esto fue algo que un grupo de investigadores descubrió hace poco tiempo, una investigación publicada en la revista Nature y que se centraba en los mecanismos cerebrales que llevan a estas aves a imitar sonidos humanos. Las regiones especializadas en el habla en el cerebro de los loros son similares a las de los humanos.

Los investigadores de la Escuela Grossman de Medicina de la Universidad de Nueva York, compararon la actividad de las células nerviosas del cerebro de dos aves diferentes, ambas capaces de imitar sonidos, ambas especies podían producir vocalizaciones complejas, pero solo una de ellas de hacerlo con las voces humanas. Cada una empleaba regiones diferentes del cerebro para emitir sonidos.

Los loros usan una región del cerebro que conecta con la siringe a través del tronco encefálico. Al cantar, hay células que activan ciertos tonos, como si de un piano se tratara, un patrón semejante al del habla humana, tal y como recogen en 20 Minutos, donde se han hecho eco de este estudio. Según los investigadores, los humos y los loros “comparten una conexión similar entre la actividad cerebral superior y la producción de sonidos”.

Estos procesos cerebrales descubiertos en los loros pueden ser clave para aprender un poco más sobre los procesos humanos y tratar de poner solución a problemas relacionados con el habla, al explicar los mecanismos que hay detrás de los trastornos de comunicación más frecuentes y que afectan a numerosas personas.