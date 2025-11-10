Inés Gutiérrez 10 NOV 2025 - 08:00h.

Los ejércitos ofrecen la posibilidad de defenderse ante conflictos, pero no todos los países tienen el suyo

España no se suma al debate sobre el servicio militar ante el nuevo mapa político, mientras en la UE cada vez más países lo instauran

MadridLas cosas tal y como las hacemos nosotros nos suelen parecer bien y no siempre entendemos cómo en otros lugares pueden enfrentarse a determinadas situaciones si no siguen nuestras mismas normas. Aunque pueda parecer una sorpresa, no en todos los países tienen ejército y también son capaces de defenderse.

Esto invita a investigar un poco más, a querer saber si es posible otra forma de hacer las cosas o la que es habitual en nuestro país es la única viable para el lugar en el que vivimos. Cada uno tiene unas circunstancias diferentes y, por tanto, unos motivos distintos para tomar sus decisiones. Estos países tienen sus motivos para prescindir del ejército, tan habitual en casi todas partes.

Países que no tienen ejército: cuáles son sus razones y cómo se defienden

Hay algunos países que destacan por ser grandes potencias militares, esto es algo de lo que presumen y también algo que demuestran ante un conflicto armado, tal y como sucede con Rusia o con Estados Unidos. Otros, por el contrario, no parecen tener el mismo interés en contar con sus propios soldados o su propia fuerza militar.

Esto es lo que sucede con Costa Rica, cuya Constitución prohíbe desde el año 1949 tener fuerzas armadas permanentes. Es la Fuerza Pública, que tiene funciones policiales, quien se encarga de la seguridad del país y, en caso de conflicto, tendría que ser arropado por países aliados o invertir su dinero. Desde 1994 sucede algo similar en Panamá, que tampoco tiene fuerzas militares porque así lo recoge su constitución.

También hay algunos ejemplos en Europa, como Mónaco, que no tiene ejército propio, aunque sí que tiene algunos acuerdos con Francia en caso de necesidad. También Francia, junto con España, se encargarían de la defensa de Andorra y, en el caso de Islandia, es la OTAN quien se responsabiliza de su seguridad, porque ellos tienen una política de defensa sin ejército desde su independencia en 1944. El Vaticano no tiene un tratado de protección con Italia, pero dependería de Roma; Liechtenstein depende de Austria y Suiza.

Aruba deja que sea Países Bajos quien se encargue de su defensa nacional, porque deja que sea su antiguo regente quien sea responsable. Esto es más frecuente de lo que pensamos en ciertos Estados con un pasado colonial, sucede también con las islas Caimán y otros territorios de ultramar, de quienes se haría cargo el Reino Unido, la Polinesia, que dependería de Francia, o Groenlandia, con Dinamarca.

Algunos países lo especifican en su carta magna, pero son una minoría, en general, no consideran necesario tener un ejército propio, por mantener una postura neutral, porque consideran que su mantenimiento es excesivamente caro o porque han resultado intrascendentes en las disputas históricas, por lo que no lo consideran necesario. También puede ser porque su ubicación geopolítica no los convierten en objetivo.

En este listado también hay otras islas independientes o dependientes como Granada, Kiribati, Micronesia, Nauru, Tuvalu, Vanuatu, Islas Cook, Islas Marshall, Palaos, Islas Salomón, Samoa, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Curazao, Islas Feroe, Montserrat, Niue o San Martín.