La invasión de Rusia a Ucrania pone en alerta a los países de la UE: una decena ya han instaurado el servicio militar obligatorio, entre ellos Suecia y Finlandia

Alemania instaura un servicio militar voluntario que podría hacerse obligatorio si no recluta jóvenes suficientes

La vuelta del servicio militar obligatorio vuelve a ser un debate en Europa en los últimos años: la guerra en Ucrania, la amenaza rusa y el nuevo tablero político que plantea Estados Unidos, han hecho que los gobiernos europeos se replanteen sus estrategias de Defensa. España, por el momento, se mantiene ajena a esta preocupación y no hay señales de que vuelva la 'mili'. Una información en vídeo de la periodista Arancha Morales.

Francia, es otro de los países que va a duplicar su presupuesto en Defensa y estudia un sistema voluntario para reclutar reservistas . En total, en estos momentos, son 10 los países de la Unión Europea que tienen servicio militar, entre ellos, Letonia, que lo recuperó en 2024; Croacia, que lo recuperó a inicios de este año, y Dinamarca, que contempla extenderlo a las mujeres a partir del año que viene.

Suecia eliminó el servicio militar en 2010, pero volvió a restablecerlo en 2017, y puede llegar a los 15 meses para hombres y mujeres mayores de 18 años; en Finlandia, que tiene fronteras con Rusia, es obligatorio para los hombres de entre 18 y 30 años con una duración de entre seis meses y un año. Las mujeres pueden incorporarse al Ejército de forma voluntaria.

Polonia está preparando un plan de instrucción militar para todos los hombres adultos, pero también incorporar una asignatura sobre la preparación militar en los institutos.

En Grecia, el servicio militar es obligatorio para los hombres mayores de 19 años y tiene una duración de 12 meses; también hay un servicio militar voluntario a partir de los 18 años, en el que pueden alistarse las mujeres. En Chipre los mayores de 18 y hasta los 50 años tienen que hacer un período militar de 14 meses, aunque pueden inscribirse a los 17 de forma voluntaria.

En España no hay un debate sobre la vuelta de la mili: las opiniones están divididas

En España, por el momento, no hay un debate abierto y todas las veces que se la ha preguntado a la ministra de Defensa, Margarita Robles lo ha descartado sin fisuras. El Gobierno ha aprobado, este año, una partida de 400 millones de euros para subir el salario de los militares, con un aumento de 200 euros de los sueldos más otros 100 euros mensuales que reciben los militares de tropa y marinería desde el pasado año.

El Ejército profesional tiene muy buena valoración y no hay encuestas oficiales recientes sobre la vuelta de la mili, aunque algunos sondeos privados aseguran que solo un tercio de los españoles lo aprobaría, sobre todo los votantes de derecha. Al preguntarle a varias personas por la calle, las opiniones se dividen entre los que lo ven una solución para formar a los jóvenes "que están muy perdidos" hasta otros que creen que para eso hay "gente a la que le pagan" mientras un tercero, ve muy bien porque "dentro de poco va a haber una guerra".

En España, el servicio militar obligatorio terminó en 2001, aunque el Gobierno puede movilizar a jóvenes de 19 a 25 años en caso de emergencia nacional como reservistas obligatorios, según establece la ley de la carrera militar; los reservistas voluntarios también pueden ser convocados en estos supuestos, siempre que tengan entre 18 y 58 años. En cualquier caso, será requisito indispensable que sean aptos físicamente para incorporarse al llamado de las armas.