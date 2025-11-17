Inés Gutiérrez 17 NOV 2025 - 08:00h.

Entre las personas que viven más de 100 años se han encontrado similitudes genéticas

¿Son las reglas de la longevidad diferentes para hombres y mujeres?

MadridHay algunos lugares del mundo en el que las personas viven, de media, más años que en otros. Además, se suele destacar que no solo viven más años, también lo hacen gozando de mejor salud, lo que ha hecho que estos casos sean estudiados para poder comprender por qué sucede esto.

Se considera que el estilo de vida es clave, suele ser gente que se mantiene activa a lo largo de su vida, pero también cuida su alimentación, apostando por sistemas que se parecen bastante a la dieta mediterránea. Otra forma de intentar comprender por qué algunas personas viven más años, es estudiar estos casos concretos para intentar comprenderlos a nivel genético.

Los genes influyen en nuestras vidas, pueden determinar nuestro aspecto físico, pero también la predisposición que tenemos a desarrollar determinadas enfermedades. Conocerlos, estudiarlos y comprendernos puede ayudarnos a saber muchas cosas sobre la humanidad, dar respuestas a una gran cantidad de preguntas y aportar soluciones a algunos problemas relacionados con la salud o la falta de ella.

"Genes Matusalén": cómo funciona esta combinación genética que tienen las personas que viven más de 100 años

Se denomina genes Matusalén a un conjunto de genes descubierto que tienen las personas que viven más de 100 años y lo hacen en las condiciones que todos desearíamos, saludables y capaces. Esta no es una combinación que se encuentre habitualmente, los diversos estudios que se han hecho al respecto, como el realizado por la bióloga Eline Slagboom, de la Universidad de Leiden, han establecido que tan solo se encuentra en una de cada 10.000 personas.

Quienes los tienen no solo tienen menos posibilidades de desarrollar determinadas dolencias cardiacas o diabetes, también están más protegidos frente al envejecimiento y los daños que puede ocasionar un estilo de vida menos saludable, como sucede con quienes consumen alimentos ultraprocesados, no hacen deporte o quienes fuman. Las personas que tienen los genes Matusalén también tienen genes que predisponen a desarrollar estas enfermedades, pero no se activan.

Este grupo de genes puede ralentizar el desarrollo de esas enfermedades hasta treinta años, pero también disminuye el envejecimiento de la piel.

La primera vez que se habló de este gen fue en el año 2002, cuando una empresa de biotecnología llevó a cabo un estudio en Islandia, analizando la sangre de las personas que vivían más de 90 años para descubrir qué tenían en común. Descubrieron que todas ellas tenían este gen, que produce una proteína que favorece que las personas sean más longevas. Este fue el principio de la investigación.

Hay muchos factores que influyen en el envejecimiento, uno de ellos son los telómeros, que se van acortando conforme las células se replican, lo que hace que funcionen peor y envejezcan. Este desgaste se corrige aumentando la telomerasa del organismo. El gen MC1R, es clave en la fabricación de melanina, que protege nuestra piel, al activar el gen NDT80 en algunas células se ha conseguido que vivan más.

Muchos factores a tener en cuenta para intentar vivir mejor, algo que no siempre es sencillo, porque el organismo no deja de enfrentarse a enfermedades nuevas.