Una extraordinaria longevidad va de la mano de un estilo de vida saludable porque “no nos marca 100% nuestra genética"

La ciencia busca las claves de la longevidad de Maria Branyas: la catalana que batió el récord mundial de vivir 117 años

La historia de María Branyas es la de una mujer que dejó a los científicos investigar cuáles podían ser los factores que influyeron en su longevidad. Consiguió vivir hasta los 117 años en unas condiciones envidiables. Pero ¿su caso se puede trasladar a cualquiera de nosotros?

Casos como los de María o la hermana André, quien también llegó a cumplir los 117 años, son poco probables, pero no excepcionales.

José Monje, doctor en biología especialista en genética molecular, asegura que hay “rutas genéticas que controlan el metabolismo y la respuesta a los daños, al estrés que influyen en la esperanza de vida”.

La edad biológica de María estaba 23 años por debajo de su edad cronológica. “Tiene variantes de genes que no tiene nadie en Europa”, explica el investigador ICREA del Instituto de investigación Josep Carreras, Manel Esteller.

"Sinergia entre genes y ambiente"

Una extraordinaria longevidad va de la mano de un estilo de vida saludable porque “no nos marca 100% nuestra genética, sino que se habla de una sinergia entre genes y ambiente” afirma José Monge.

El deporte es fundamental y no solo es importante qué comemos, hay que evitar los excesos.

Ocho de cada diez mayores de 100 años son mujeres.