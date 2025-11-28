Inés Gutiérrez 28 NOV 2025 - 08:00h.

Aunque pueda parecer un poco sorprendente, tienen sus motivos para tener marina a pesar de no tener costa

Los nombres de países que provienen de personajes históricos

MadridA lo largo de la historia son muchas las batallas que han enfrentado a diferentes estados hasta llegar a ser lo que son hoy día. En la mayoría de los casos esas disputas quedaron en el pasado, las fronteras marcadas y actualmente pueden disfrutar de un tiempo de paz, pero eso no ha hecho que sus sistemas de defensa desaparezcan.

Es habitual que tengan fuerzas armadas y también es bastante frecuente que cuente con un cuerpo de Marina. Parece algo lógico en esos países que tienen costa, al fin y al cabo tienen que estar preparados para solucionar los problemas que puedan surgir en esa parte de su territorio que da al mar, tienen que proteger sus costas y sus aguas.

No obstante, también hay países que no tienen costa, lo que no ha sido un impedimento a la hora de tener su propia marina. Una medida que puede resultar un tanto sorprendente, al fin y al cabo, si no les corresponde costa que proteger, que guardar y vigilar, ¿por qué invertirían dinero en tener un equipo destinado a ello expresamente? Bueno, tienen sus motivos.

Bolivia y otros países que no tienen costa, pero sí marina

Podríamos pensar que es algo extraño que un país no tenga salida al mar, algo lógico en España que es una península. Sin embargo, esto es bastante más común de lo que pensamos, de hecho, solo en Europa ya son 14 los países que no tienen litoral, nada que envidiar a los 16 de África o los 12 de Asia. En el caso de América del Sur solo son dos, Bolivia y Paraguay.

El caso de Bolivia es especialmente llamativo, porque no solo cuenta con su propia marina, sino que es de grandes dimensiones. Esto no siempre fue así, pero hace ya más de 100 años que Bolivia perdió su acceso al mar en una guerra contra Chile, un devenir de los acontecimientos que hizo que desmantelara su marina en su momento, aunque años más tarde fue creada nuevamente. Cuenta con 173 navíos y es una de las más grandes del mundo, la tercera más grande de América Latina.

Al parecer, en el caso de Bolivia, su marina existe porque el país no se resigna a haberse quedado sin acceso al mar y espera poder recuperarlo en algún momento si consigue ponerse de acuerdo con Chile.

El motivo más habitual en realidad es que, aunque asociemos la marina con el mar, hay otras muchas masas de agua que pueden protegerse gracias a la labor de la marina, como los ríos navegables, que tanto abundan en Bolivia, o los grandes lagos que pueden verse en algunos de estos países sin salida al mar. Por ejemplo, la armada suiza tiene a sus buques repartidos entre sus lagos: Lucerna, Lugano, Mayor, Lemán y Constanza.

Los países que no tienen una línea costera que proteger no están exentos de tener que hacerse cargo de otros lugares navegables, como lagos o ríos caudalosos, o de tener que disputar con sus vecinos el reparto más adecuado de estas aguas, como sucede con el Mar Caspio.