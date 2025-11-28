El ex paracaidista británico Carl Busby ha estado viajando durante 27 años sin utilizar un vehículo motorizado

Busby ha caminado casi 60.000 kilómetros

Compartir







La historia de Carl Busby se originó en Chile en 1998 cuando iniciaba su viaje alrededor del mundo a pie, un desafío que ahora está por concluir. El ex paracaidista británico ha estado viajando durante 27 años sin utilizar un vehículo motorizado y enfrentándose a diversas dificultades.

El 1 de noviembre de 1998 Carl Busby salió de Punta Arenas, Chile, para comenzar una aventura que se alargaría durante 27 años. Sin automóviles, este ex paracaidista británico inició una caminata con la meta de recorrer el planeta. "Me decían no puedes hacer eso, luego la idea creció, las líneas se hicieron más largas y al final llegó el mundo entero.Todos decían que no podía, qué tontería, pero yo estaba completamente convencido de que sí", explica el aventurero.

60.000 kilómetros a pie

Con su carro, que partió con lo esencial para vivir y una carpa, Busby ha caminado casi 60.000 kilómetros. En 2006 llegó a Rusia, donde se enfrentó a retos casi insuperables, como atravesar la áspera tundra mientras que los inconvenientes burocráticos alargaron esta fase más de una década.

La pandemia le obligó a confinarse en Irán

Llegó a Mongolia y, unos años después, la pandemia lo obligó a encerrarse en Irán. "Me costó muchos años por la crisis financiera y también por la pandemia, las guerras y la geopolítica, como cuando intentamos entrar en Irán, pero la geopolítica se desmoronó en el momento menos oportuno", dice Busby. De esta manera, optó por atravesar el mar Caspianado, 288 kilómetros sobre el agua para continuar su viaje hacia Turquía.

Se trata de la fase final de un trayecto repleto de retos que se espera concluir en la primera mitad de 2026.