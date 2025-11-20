Jorge Bergantiños 20 NOV 2025 - 02:00h.

En la muestra se podrán ver ilustraciones nunca antes expuestas de la fotógrafa norteamericana

La exposición de su obra está organizada por la Fundación Marta Ortega y se podrá visitar desde el 22 de noviembre hasta el 1 de mayo de 2026

A CoruñaLa Fundación Marta Ortega (MOP) acoge desde este 22 de noviembre hasta el 1 de mayo de 2026, Wonderland la primera gran retrospectiva en España de la célebre fotógrafa norteamericana Annie Leibovitz. El lugar elegido es el Muelle de Batería de A Coruña, espacio abierto para eventos y actividades culturales en la ciudad herculina.

La artista estadounidense es considerada como una de las mejores fotógrafas del mundo, por su objetivo han pasado numerosas personalidades del arte, del deporte o de la vida política. Uno de sus últimos retratos más conocidos en nuestro país fue el de los Reyes de España, expuesto durante meses en el Banco de España. Los monarcas forman parte de una larga lista en las que destacan nombres como Meryl Streep, Bruce Springsteen, Cristiano Ronaldo junto a Leo Messi, Rafa Nadal junto a Roger Federer, Demi Moore, Oprah Winfrey, Rihanna, Rosalía, Angelina Jolie, Barack Obama, Zendaya, Jennifer Lopez, Serena Williams, Leonardo DiCaprio y un largo etcétera.

Hace semanas hizo su primera aparición pública en A Coruña, donde se le ha podido ver supervisando el estado de los trabajos previos de la exposición, algo que sorprende gratamente en la ciudad por su implicación con este proyecto. La MOP la presenta como una exposición que “despliega en toda su amplitud el deslumbrante universo fotográfico de Leibovitz: un espacio plagado de personajes notables e historias extraordinarias”

Explican desde la organización que desde el inicio del recorrido se da “cuenta de la evolución de los códigos de la fotógrafa en sus diferentes estilos, plasmando su proceso de creación y su voz narrativa.” Habrá presencia especial de fotografías de los Rolling Stones, Leibovitz en 1975 recibió el encargo de la mítica banda de rock para que fuese la fotógrafa de su gira, después de que años antes comenzasen a colaborar.

Además, en A Coruña se podrá ver contenido nunca antes expuesto, relacionado con la etapa en la que Leibovitz puso el foco en la moda, una parte de su obra que ha reconocido no saber donde catalogar. Se podrán admirar “100 impresiones e instalaciones de vídeo de su formidable trabajo en el mundo del estilo y la moda.” La muestra es de acceso gratuito para el público general y tendrá horarios ampliados, de lunes a jueves, de 10.00 a 20.00 horas; los viernes, de 10.00 a 21.00, y los sábados y domingos, de 11.00 a 21.00 horas.

La fotógrafa mejor pagada del mundo no solo participa en la ciudad con la exposición de su obra, también una firma de libros deja su impronta en A Coruña. Hasta 100 personas van a disfrutar de la firma de su libro Women, en la Biblioteca de la Fundación Marta Ortega. Una colección de retratos en blanco y negro de mujeres que están transformando el mundo, como las hermanas Venus y Serena Williams o la artista Billie Eilish, entre otras.

La sexta exposición de un artista internacional en la Fundación Marta Ortega

La MOP (Fundación Marta Ortega Pérez) es una entidad privada sin ánimo de lucro cuya actividad se centra en la celebración de exposiciones de primer nivel, estructurada sobre tres pilares: la moda, la fotografía y A Coruña. Annie Leibovitz es la sexta artista y primera mujer que participa en este proyecto.

Fotógrafos de la talla de Peter Lindbergh, Steven Meisel, Helmut Newton, Irving Penn y David Bailey, son los que preceden a la artista nacida en Connecticut en el espacio de la Fundación MOP. Unas exposiciones que causaron gran expectación en la ciudad ya que acudieron a ellas celebridades internacionales como la modelo Naomi Campbell, que visitó la muestra del fotógrafo Steven Meisel. Ahora con la presencia de una lista interminable de nombres archiconocidos retratados por Annie Leibovitz, los rumores crecen en relación a las personalidades que pueden visitar desde el sábado 22 de noviembre Wonderland.