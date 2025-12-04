Inés Gutiérrez 04 DIC 2025 - 09:24h.

Cada flor tiene un significado y sirven para mandar un mensaje si regalamos un ramo

Nomeolvides, pensamientos o peonia: este es el origen del nombre de las flores

MadridUn ramo de flores puede cambiar por completo el día de una persona, tanto si se las regalan como si se las compra a sí mismo porque le apetece. La sorpresa de que sea otro el que te regale un ramo siempre aporta un toque extra de ilusión, pero el sencillo hecho de tener un hermoso ramo nuevo en nuestra casa ya hace que nos sintamos un poco mejor, siempre y cuando no seamos alérgicos.

Hay tantos motivo para relajar flores como podamos pensar, desde pedir disculpas a celebrar un logro, de hecho, no es necesario tener una excusa, pueden comprarse porque sí. Regalar flores es una costumbre muy antigua y que no demasiadas personas saben de dónde viene, cuál es su origen.

No es raro porque no es algo que esté muy claro, aunque desde siempre las flores han simbolizad la belleza y las emociones profundas, incluso se utilizaron como una forma de comunicar sentimientos y pensamientos en la época victoriana, pues cada a cada tipo de flor se le asignaba un significado diferente, en función de sus colores, pero también de otros criterios.

Al parecer, según recogen en Muy Interesante, la costumbre de regalar flores se extendió durante las bodas en la Edad Media, aunque en este caso el motivo era menos romántico, puesto que se usaba más en los meses cálidos y su finalidad era cubrir los malos olores.

El significado que tienen las especies de flores más populares

Las flores siempre se han asociado con los sentimientos y se han empleado como forma de comunicación, la floriografía, o el lenguaje de las flores, se usaba para codificar mensajes y poder así transmitir las emociones de quien regalaba las flores. Tal y como señalábamos antes, se hizo más habitual en la época victoriana, pero en obras como Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo, ya se le adjudicaba significado a las flores.

Algunas de las flores más famosas tienen un significado concreto. Es el caso de las rosas, que simbolizan el amor en todas sus variantes, aunque en función del color se pueden hacer matices. Las rojas simbolizan la pasión, las rosas el romanticismo, mientras que las amarillas se asocian con la amistad.

Los tulipanes expresan amor sincero y felicidad, las violetas se usan para representar la modestia, las margaritas, inocencia y juventud, y suelen usarse para expresar simpatía y no sentimientos románticos. Los girasoles transmiten alegría, por lo que suelen emplearse para celebrar buenas noticias. Los lirios se asocian con la amistad, mientras que las orquídeas son más típicas del amor romántico.

En manos de la persona adecuada y con los conocimientos necesarios, un ramo de flores se convierte en algo más que un símbolo de belleza, puede querer decir que se espera conocer a la otra persona y se desea cortejarle o que se siente un amor pasional que no tiene límites. Se usan algunas flores para desear salud, fortuna o buenos deseos. Hay veces que un ramo de flores es mucho más de lo que parece.