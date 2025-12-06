Inés Gutiérrez 06 DIC 2025 - 19:00h.

Lavar un vestido blanco no era tarea sencilla, casarse de blanco era una muestra de riqueza

¿Por qué las novias lanzan el ramo en las bodas?

MadridEs una tradición que las novias vistan de blanco, quienes escogen otros colores suelen hacerlo saltándose esta norma no escrita y normalmente tienen que explicar varias veces los motivos que les han llevado a escoger un color diferente para su look nupcial. Esto que nos parece tan sencillo y tan lógico, no siempre fue así, de hecho, que la mayoría de las novias vistan de blanco no es una costumbre tan antigua como podríamos pensar.

¿Por qué las novias se casan de blanco?

En la antigua Grecia y Roma el color típico de las novias era el amarillo, durante la Edad Media destacaban entre la multitud porque sus vestidos solían ser rojos, unas opciones que hoy en día nos sorprenderían, puesto que el blanco, asociado con la pureza y la inocencia, se ha convertido en la norma, pero no lo es desde hace tanto tiempo, quien lo puso de moda fue la reina Victoria en 1840.

Se suele decir que la reina Victoria fue la primera influencer, no porque dominara las redes sociales, sino porque de verdad influyó en la moda del momento y también impuso varias costumbres que se extendieron gracias a que ella dio el primer paso. Fue la primera en vestirse de blanco y los retratos de su boda hicieron que otras novias se inspiraran en ella, sobre todo aquellas de la alta sociedad.

El blanco pasó a ser un color asociado a la riqueza, los vestidos blancos no eran sencillos de mantener y de lavar, y en aquella época el vestido de novia no era exclusivo, no se usaba solo una vez en la vida, sino que se esperaba poder lucirlo en más ocasiones. Su mantenimiento no era fácil, por lo que no es raro que durante un tiempo esta costumbre solo se extendiera entre la realeza y las clases altas.

Tuvieron que pasar bastantes décadas hasta que esta costumbre se extendió, no era raro que las mujeres sencillamente usaran para ese día su mejor vestido. Tras la Segunda Guerra Mundial el coste de la ropa se abarató y pasó a ser algo más sencillo lucir un vestido especial, comprado especialmente para ese día. La idea también se extendió gracias a las celebrities y las bodas de Hollywood. Las fotografías se extendieron y eso también sirvió para que fueran más las mujeres que apostaban por el blanco para su vestido en su gran día.

Las tradiciones han hecho que las novias vistan de diferentes colores, aunque el rojo era uno de los que más predominaba, no todos los países seguían (y siguen) la misma norma y, por ejemplo, en España no era raro que las novias vistieran de color negro, porque el blanco estaba reservado a la alta sociedad, el blanco se extendió a partir de 1910 como símbolo de riqueza.

Actualmente, el blanco suele ser la norma, aunque por motivos que poco o nada tienen que ver con la riqueza, la inocencia o la pureza, sin embargo, no es raro que algunas novias opten por otros colores suaves, como el marfil, el azul o el rosa.