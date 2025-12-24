El mercadillo de Navidad más antiguo del mundo está en Europa y tiene 590 años de historia

Inés Gutiérrez 24 DIC 2025 - 20:00h.

MadridLa llegada de la Navidad trae consigo ciertas tradiciones, la de reunirse con la familia e intercambiar regalos es una de ella, pero hay muchas más que están pensadas para que todo el mundo pueda impregnarse del espíritu navideño. Es lo que sucede en algunas ciudades, que ponen toda la carne en el asador y no escatiman a la hora de llenar sus calles de luces y organizar eventos temáticos para conmemorar estas fechas.

En algunos lugares es memorable su encendido de luces, que suele dar el pistoletazo de salida a las celebraciones, en otras son los belenes que colocan en puntos estratégicos de la ciudad, los conciertos con canciones de la época o los mercadillos navideños, que se han convertido en un imán para turistas y también para los habitantes de estas ciudades, que pueden compartir la felicidad de estas fiestas con todos sus vecinos.

En Europa los mercadillos de Navidad se han convertido en habituales, son muchas las ciudades que apuestan por esta manera de compartir el espíritu navideño. Sin embargo, hay un mercadillo en Europa que puede presumir de ser el más antiguo del mundo: el Striezelmarkt, en Dresde, Alemania.

El mercadillo de Navidad más antiguo del mundo

Afirmar que el mercado navideño de Dresde es el más antiguo del mundo es abrir la puerta a la polémica, porque al parecer, esto es algo que causa cierta controversia. En realidad, hay un mercado de Navidad más antiguo, el Dezembermarkt de Viena, cuya primera edición se celebró en el año 1296. Sin embargo, se afirma que el de Dresde, que lleva más de 590 ediciones (se inauguró en 1434), fue el primer mercado Navideño que no solo era gastronómico, sino que tenía actividades relacionadas con las fiestas.

Lo que sí se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, es que el Striezelmarkt es el mercado navideño más antiguo de Alemania. También es uno de los favoritos de los alemanes.

No es para menos si tenemos en cuenta que este mercado no escatima en detalles, está lleno de luces y adornos, todo el ambiente se siente diferente, algo a lo que también contribuye el dulce aroma a almendras tostadas y otros productos típicos de la Navidad.

Tiene una gran pirámide de Navidad (de 14,6 metros de altura), que ya se ha convertido en todo un icono, una gran estructura de madera que gira lentamente y que está decorada con motivos navideños. Como si fuera un carrusel, los motivos van rotando desde su base, haciendo que las figuras cuenten su propia historia. También cuenta con numerosos puestos en los que se vende artesanía, pan de jengibre de Pulsnitz y juguetes de madera, cuenta con arcos de luz que iluminan las casetas de madera, perfecto para pasear, haciendo que los visitantes puedan asombrarse a cada paso que dan entre las diferentes opciones para comprar esos recuerdos que les acompañarán siempre.

El Striezelmarkt ha pasado a ser parte de la historia de la ciudad, así como uno de los grandes atractivos de la zona en esta época del año. Su nombre es un homenaje al striezel, un pastel tradicional del lugar que es habitual preparar en Navidad.