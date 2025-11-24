Así ha sido el encendido de luces de Navidad en España: desde Vigo hasta la Plaza de Cibeles en Madrid

La navidad se ha convertido en inauguraciones de árboles de navidad, con la obligación de que cada ciudad destaque más que el resto

Collboni y el alcalde de Belén encienden las luces de Navidad de Barcelona tras un espectáculo de danza aérea

Muchas ciudades españolas han vivido este fin de semana un momento de máxima expectación, el encendido de luces navideño. Es un fenómeno que congrega multitudes de personas todas los años, pero también a gente en contra sobre todo por los trastornos en la vida cotidiana.

Inauguraciones en superlativo, la obligación de que cada ciudad destaque más que el resto. En Vigo, fue el primer árbol en encenderse, presumiendo de tener la mejor navidad del planeta o en Badalona, en la provincia de Cataluña, confiando en tener el árbol más alto de España con 43 metros de altura iluminado o Madrid con una Plaza de Cibeles abarrotada de gente, iluminando con más de 13 millones de bombillas.

En Barcelona también presumen del poder de convocatoria con 160 kilómetros de vías iluminadas, de lo que algunos testigos que lo vivieron hablan de "espectacular" o "mágico". Un sueño para la ciudad, hasta que surgen algunos inconvenientes al tener que gestionar más de 46.000 personas transitando por las calles de la capital catalana o 150.000 por las calles madrileñas, que colapsó todos los transportes.

Esto solo es el comienzo de todo lo que se viene en esta época navideña, aunque no todo el mundo tiene una opinión positiva sobre este tipo de evento, confesando ser "un coñazo", "desesperante" o ser "cada año peor". Quizás estas nuevas navidades, en las que nos van a ver todo el planeta tenga que ver con tanta afluencia de gente en las ciudades del país.