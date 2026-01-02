La madre de Jennifer López roba el show bailando en el concierto de su hija en Las Vegas

Guadalupe Rodríguez, madre de J.Lo, se ha dejado notar en las primeras citas de la residencia de su hija en Las Vegas

Jennifer López es una de esas artistas que no necesita presentación: cantante, actriz, bailarina y una de las artistas latinas con mayor impacto a nivel mundial. Su regreso al escenario de Las Vegas con la residencia “Up All Night” ha sido motivo de titulares por su energía, repertorio e interacción con el público. A esto hay que añadir el atractivo añadido de que, en algunas ocasiones, una presencia inesperada puede incluso amenazar con eclipsar a la propia JLo. Hablamos de nada menos que su madre, Guadalupe Rodríguez.

Una figura familiar presente en los shows

La residencia “Up All Night” comenzó a finales de diciembre de 2025 en The Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, con fechas programadas también en marzo de 2026. La producción mezcla grandes éxitos, visuales impactantes y momentos íntimos de López con su público. Entre los aspectos más celebrados de la puesta en escena, los críticos destacan la mezcla de clásicos y guiños personales durante la actuación de temas como “Let’s Get Loud” o “I’m Real”.

Pero más allá de la música, la familia de Jennifer López también se ha convertido en parte del ambiente. Su madre, conocida como Doña Guadalupe Rodríguez, ha sido señalada como una presencia recurrente entre el público y en los momentos previos a los ensayos, destacando por su entusiasmo y carisma.

Así, queda claro que Guadalupe Rodríguez, madre de JLo, no es una espectadora tímida. Se trata de una persona “muy extrovertida” que ama bailar y que incluso se ha vuelto viral en redes por sus movimientos. La propia Jennifer ha compartido en videos de su madre ‘robando el show’ con pasos llenos de entusiasmo, energía y alegría; movimientos que describe como parte del legado familiar de ritmo y baile que ha acompañado a López desde pequeña.

Así, la progenitora ha sido captada bailando con entusiasmo temas icónicos de su repertorio, por ejemplo, moviéndose al ritmo de “Gonna Make You Sweat” cuando visitó los ensayos, una pieza que originalmente fue un éxito de los años 90 y que encaja con el estilo festivo de la nueva residencia.

Guadalupe ya fue viral

La dinámica de la madre de la artista no es algo aislado. Durante años, Guadalupe ha demostrado su conexión con la esencia latina que destila su hija. En ocasiones anteriores, videos virales ya mostraron cómo su presencia, su ritmo y sus pasos llegaban a millones de reproducciones, como fue el caso de un clip viral donde bailaba junto a su hermana el tema “On the Floor” de Jennifer López, acumulando más de 2,5 millones de vistas en un día tras su publicación en Instagram.

Otro buen ejemplo se vio en 2021, durante un concierto Global Citizen Vax Live, cuando se subió al escenario con Jennifer para cantar juntos, robándose la atención de los espectadores por su entusiasmo y presencia emotiva.

Aunque estas escenas han ocurrido en diferentes contextos, como en ensayos, grabaciones y conciertos pasados, su alegría y espontaneidad han cimentado una reputación: más allá del “momentazo”, es un símbolo de orgullo y complicidad familiar con la artista.

Más allá de una visión superficial de un momento simpático, hay una historia familiar que resonó con el público: la de una hija artista que comparte su éxito con las personas que la formaron y acompañaron en sus primeros años. La madre de Jennifer, que alguna vez la llevó a clases de baile siendo niña, y cuyo entusiasmo ha sido citado como parte de su desarrollo artístico, se ha convertido en una presencia constante simbólica de su faceta artística.

En muchos sentidos, este tipo de momentos reflejan una tendencia creciente en espectáculos de alto perfil: la humanización de las estrellas, mostrando que detrás del brillo y del glamour hay vínculos que importan tanto al público como a la artista misma.

En cualquier caso, estos momentos han calado en los fans no solo como anécdotas simpáticas, sino como la prueba evidente de que existe un legado que va más allá de la música, para convertirse en toda una celebración de familia, de raíces y de alegría compartida.