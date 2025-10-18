Inés Gutiérrez 18 OCT 2025 - 21:00h.

La confirmación de que Jennifer Lopez y Ben Affleck se habían dado una segunda oportunidad fue una gran sorpresa

El último movimiento de Jennifer Lopez tras su divorcio de Ben Affleck y el problema al que se enfrenta

MadridDicen que segundas partes nunca fueron buenas y aunque Jennifer Lopez y Ben Affleck parecían más que dispuestos a romper con esa tradición y quitarle razón al dicho, finalmente no pudo ser. Tras finalizar su relación y reencontrarse años después, la pareja parecía vivir una eterna luna de miel que resultó no ser tan feliz como se esperaba una vez que pasaron por el altar. Así fue su romance.

Jennifer Lopez y Ben Affleck: cronología de un matrimonio que no tuvo una segunda parte feliz

La primera oportunidad que se dio la pareja fue hace más de 20 años, en el año 2001 coincidieron en el rodaje de Gigli y forjaron una amistad que poco a poco se convirtió en una relación de pareja. Durante el rodaje y la promoción de la película, Jennifer Lopez estaba casada con Cris Judd, lo que no hizo que los rumores de que entre las dos estrellas de la película hubiera un romance fueran menores. En el verano de 2002 la pareja solicitaba el divorcio de manera amistosa y aseguraban que llevaban tiempo separados.

Esto sucedía en el mes de julio y tan solo un mes después aparecían las primeras imágenes de Jennifer y Ben muy acaramelados. La relación se afianzó rápidamente y en noviembre se supo que Ben le había propuesto matrimonio a la estrella de la música. Lo suyo parecía ir sobre ruedas, Affleck incluso participó en el videoclip de Jenny From the Block.

La boda, que estaba planeada para septiembre de 2003, nunca llegó a producirse. Al parecer, y según explicó la pareja, la presión mediática fue demasiado para ellos y decidieron posponer para, en el mes de enero, cancelarla definitivamente y romper su relación.

Cada uno hizo su vida. Ben se casó con Jennifer Garner y tuvo tres hijos, en 2015 anunciaron su separación y en 2018 el divorcio se hizo efectivo. Jennifer, por su parte, también siguió adelante, se casó con el músico Marc Anthony y tuvo dos hijos, se divorció y de nuevo encontró el amor junto a Alex Rodríguez, con quien llegó a prometerse, pero con quien rompió en 2021 antes de casarse.

Ese mismo verano se hizo público que Jennifer y Ben habían decidido darse una nueva oportunidad. El Festival de Cine de Venecia fue el lugar escogido para su primera aparición pública como pareja. Ambos se mostraban felices por esta segunda oportunidad que les bridaba la vida y en abril de 2022 se hacía pública la intención de ambos de pasar por el altar.

Esta vez la boda sí que tenía lugar, en julio de ese año se casaron en Las Vegas junto a sus hijos, y en agosto repitieron celebración en un evento al que invitaron a sus familiares y amigos y que tuvo lugar en la finca que el actor tiene en Savannah. Apenas dos años después los problemas entre la pareja parecen más que evidentes, dejaron de aparecer juntos en público y no se mostraban demasiado felices ante las cámaras.

Los rumores se confirmaron cuando en agosto de 2024 la actriz y cantante solicitaba la disolución de su matrimonio. Al parecer, eran personas muy diferentes, mientras que Ben prefería mantenerse alejado de focos y redes sociales, gran parte del trabajo de Lopez depende de ello.