Son varias las teorías que rodean al origen de la palabra 'cursi', muchas de ellas parten de Cádiz

MadridHay muchos momentos en los que empleamos el adjetivo cursi y en la mayoría de ellos es con connotaciones no demasiado positivas. Esto es algo normal, sobre todo teniendo en cuenta que la definición oficial de esta palabra es “Que pretendiendo ser elegante, resulta afectado, ridículo o de poco gusto”, según la RAE.

Decir que algo es cursi es señalar que es un poco ñoño o empalagoso y eso hace que se aleje de nuestros gustos. Es una palabra que engloba bastante bien lo que define, porque, para muchas personas, la propia palabra es bastante cursi. Un término cuyo origen no está del todo claro, pero del que existen varias teorías que podrían explicar los motivos por los que se usa y por qué se hace de esta manera.

El origen a la palabra cursi y su posible vinculación con Cádiz

Como apuntábamos, son varias las teorías que existen y que tratan de explicar el origen de esta palabra. Algunas de ellas son más conocidas que otras, están más extendidas, pero lo cierto es que ninguna de ellas tiene una base histórica detrás que pueda confirmarlas por completo, al fin y al cabo, son solo teorías.

Una de ellas señala Cádiz como punto de origen y en concreto a la historia de un sastre de origen francés de apellido Sicourt, historia recogida por José María Sbarbi, sacerdote y filólogo, en el año 1873. Fiel defensor de la moda francesa de la época, el diseñador usaba esos patrones para vestir a sus hijas, lo que para los gaditanos resultaba bastante excesivo y ostentoso, pretencioso. Se convirtió en algo frecuente en la época señalar lo que opinaban de ese estilo a la hora de vestir, haciendo referencia al apellido de la familia, que españolizado sonaba similar a ‘sicur’.

Hay quien dice que el cambio en la palabra era para poder hablar abiertamente de lo que pensaban de sus diseños, un simple cambio en el orden de las sílabas que daría lugar al término ‘cursi’, en El Diario de Cádiz señalan que en realidad había una coplilla que se canturreaba cuando las hijas de Sicur pasaban, que repetía en varias ocasiones el nombre, haciendo que el orden de las sílabas quedara alterado (Sicur, Sicur… Cursi)

Esta no es la única teoría sobre esta palabra, otra señala que tiene su origen en la expresión inglesa curtsy, que significa reverencia, contracción de la palabra courtsey, cortesía. Cuando alguien hacía una reverencia demasiado exageraba, se señalaba que era cursi.

Otros señalan que se trata de una palabra que procede del término árabe Kursi, que se empleaba para hacer referencia a las personas importantes. La gente del pueblo comenzó a usarla para hacer referencia a las personas nobles que vestían de una forma exagerada y actuaba de manera antinatural, a aquellos que consideraban presuntuosos o snob.

Son muchas las teorías que existen alrededor de esta palabra, que tiene su origen en el siglo XIX y que ha sabido llegar hasta nuestros días, aunque con un significado un poco más suave, que no positivo.