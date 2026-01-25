El significado original de la palabra 'mascota': tiene más que ver con la suerte que con los animales

Inés Gutiérrez 25 ENE 2026 - 21:00h.

Usamos la palabra mascota para hablar de nuestros animales de compañía, pero no tiene solo ese significado

MadridUna mascota es la perfecta compañía para numerosas personas, esa pieza que faltaba para completar la familia. No solo regalan amor incondicional, también son ideales para compartir tardes de juegos, largos paseos en el caso de los perros, y algunos arañazos si hablamos de gatos.

Tener una mascota mientras los niños de la casa son pequeños es una buena manera de enseñarles la importancia de ser responsables, dándoles tareas conforme crezcan. Los niños que crecen en hogares con mascotas son más empáticos, pero ellos no son los únicos que se benefician de tener un animal de compañía en casa.

Son una compañía ideal para las personas mayores, que acusan menos la soledad, porque no están solos. También les invita a moverse más, a jugar y salir a la calle, ya sea para pasear o para llevar al animal al veterinario. En muchos casos es clave para poder conocer a más gente, abriendo nuestro círculo social, tal y como sucede cuando se lleva al perro al parque, donde normalmente se coincide con las mismas personas a horas similares día tras día, lo que ayuda a establecer lazos.

Cualquiera que tenga o haya tenido una mascota podrá pasarse horas enumerando los beneficios de tenerlos en casa, y es probable que se calle todos los inconvenientes, como las preocupaciones extra o gasto económico que supone, al fin y al cabo, esos detalles parecen irrelevantes. Lo que es menos probable que suceda es que sepa de dónde viene el término mascota, ¿cuál es el origen de esta palabra?

El significado original de la palabra mascota y qué tiene que ver con la suerte

Tener una mascota es una suerte y no lo decimos nosotros, lo dice la etimología. Según explicó la Universidad de Málaga, mascota proviene del francés mascotte, que en origen quería decir 'amuleto'. Esto se debe a antiguas creencias populares europeas, que pensaban que algunos animales traían buena suerte a sus dueños. Con el tiempo se extendió a todos lo animales que conviven con los humanos en sus casas.

Según lo define la RAE, una mascota es cualquier “Persona, animal o cosa que sirve de talismán, que trae buena suerte”. Así se empleaba en origen cuando el término se popularizó gracias a la ópera La Mascotte, del compositor Edmond Audran, que sigue la historia de una campesina que cree que atrae la buena suerte a cualquiera que la posea, siempre y cuando permanezca virgen.

