Hacer planes no siempre es compatible con tener mascota, por suerte en Madrid cada vez es más sencillo

¿Cuáles son las mascotas ideales para tener en un piso?

MadridSuele decirse de Madrid que es una ciudad que lo tiene todo, pero hay que saber donde buscar. Los amantes de los espectáculos teatrales podrán escoger aquellos que sean de su agrado para disfrutar de un par de horas de show, también quienes apuestan por la gastronomía tendrán opciones más que de sobra para llenar el estómago.

Conciertos, museos, parques… pero, ¿qué pasa si queremos hacer planes en los que esté incluida nuestra mascota? No pasa absolutamente nada, solo que esa búsqueda de la que hablábamos deberá ser un poco más exhaustiva. Las mascotas no son bienvenidas en todas partes, pero cada vez son más los espacios que están preparados para ello y los acogen con los brazos abiertos.

Madrid se está convirtiendo en una ciudad pet friendly, o por lo menos en una ciudad en la que poder caminar junto a tu perro es solo una de las muchas cosas que podéis hacer juntos, eso sí, siempre y cuando se cumplan las normas de convivencia. Esto incluye venir de visita, porque hay varios hoteles en los que las mascotas son más que bienvenidas, señal de que las cosas están cambiando para todos.

Parques, cafés y espacios públicos para disfrutar con tu mascota en Madrid

No siempre es sencillo hacer planes cuando se tiene mascota y en muchas ocasiones hay que dejarlo en casa porque no puede acompañarnos a todas partes. Por suerte, hay otras muchas veces en las que sí podemos hacer planes todos juntos, gracias a que cada vez son más los lugares que acogen perros bien educados y que respetan los espacios de los demás. Cumplir las normas es clave para que todo el mundo pueda tener una buena experiencia.

Si tu perro va con correa (y con bozal en caso de que sea necesario), puede disfrutar tranquilamente de las zonas verdes de la capital, como El Retiro, Madrid Río o la Casa de Campo. Conviene prestar atención a los horarios de estos lugares, así como a sus normas concretas porque, a no ser que digan lo contrario, se les puede soltar entre las 19:00 y 10:00 horas (en invierno) y entre las 20:00 y 10:00 horas (en verano). Además, parques como El Retiro o el Juan Carlos I tienen áreas caninas.

Algunos museos permiten que los visitantes disfruten de las exposiciones con sus perros, como el Museo Nacional de Ciencias Naturales (con correa), la Fundación Canal (en las áreas designadas), el Museo ABC (dedicado al dibujo y la ilustración) o el Museo del Ferrocarril (salvo dentro de los vagones).

Tras un buen paseo, todo el mundo necesita recuperar fuerzas y eso puede hacerse junto a nuestra mascota en restaurantes y cafeterías como Superchulo 2.0, El perro y la galleta, Fellina, El columpio, La bicicleta café o la Taberna los Gallos. Además, será también bienvenido en el Autocine o el Mercado de Motores y, por supuesto, en eventos especialmente dedicados para pasar tiempo con ellos, como el Perrotón, la carrera contra el abandono animal y que busca dar visibilidad a la adopción.