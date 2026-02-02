La aerolínea 'low cost' que ya cobra por reclinar el asiento

La aerolínea canadiense WestJet ha implementado una nueva tarifa en la que los pasajeros que deseen reclinar su asiento deberán pagar un suplemento adicional.

La aerolínea canadiense WestJet ha implementado una nueva tarifa en la que los pasajeros que deseen reclinar su asiento deberán pagar un suplemento adicional, según ha informado la emisora canadiense 98.5 FM. La compañía solo asignará los asientos reclinables a las personas que abonen el suplemento de mejora, llamado Extended Comfort o Premium, a la hora de la compra de los billetes.

La vicepresidenta de WestJet, Samantha Taylor, ha subrayado el objetivo de la medida “demuestra nuestro compromiso por mejorar cada aspecto de la experiencia de viaje y responder a la demanda de los clientes de una gama más amplia de productos”, ha explicado la directiva a 98.5 FM.

La medida, dice la compañía, permite tener más asientos y evitar conflictos entre los usuarios

Esta política se suma a otras prácticas extendidas entre las compañías de bajo coste que, en los últimos años, han introducido cargos adicionales por servicios como la elección de asiento, el equipaje o, incluso, la impresión de la tarjeta de embarque.

Actualmente, la mayoría de las aerolíneas de bajo coste han prescindido de los asientos reclinables en clase turista, lo que les permite instalar una fila extra de asientos en cada avión. Además, el mantenimiento de los asientos reclinables es más caro que el de los fijos, por lo que supone un ahorro extra para las aerolíneas. Además, hay otro motivo que no es baladí, eliminar la opción de reclinar asientos, evita conflictos entre pasajeros.