¿Es Mick Jagger o IA? El músico brasileño que confunde a todo Internet

Osvaldo Fagnani es un veterano de la escena del rock brasileño que ha colaborado con iconos como Rita Lee o Raul Seixas

Dicen que todos tenemos un doble en algún lugar del mundo, aunque solo algunos pueden presumir de parecer el gemelo perdido de alguien muy famoso. Hay rostros que nada más verlos nos recuerdan a otro. Un gesto, una mueca, una forma de plantarse frente al micrófono y, de repente, estás mirando a una gran estrella del rock. En ese territorio ambiguo entre la coincidencia genética y la proyección del espectador se mueve Osvaldo Fagnani, un músico brasileño que tiene a todo internet confundido. ¿Es el mismísimo Mick Jagger, una creación hecha por IA, o su doppelgänger?

Consciente de su extraordinario parecido con el líder de los Rolling Stones, Fagnani juega con ello desde su perfil de Instagram, en el que publica vídeos interpretando canciones de sus satánicas majestades como 'It's Only Rock and Roll (but I like it)' pero también temas emblemáticos de otros artistas como 'Aquele Abraco' de Gilberto Gil o 'Running up that Hill' de Kate Bush. Incluso a veces acompañando al piano a su propia hija, Leticia, o tocando otros instrumentos tradicionales.

Figura clave de la Vanguardia Paulista

Sus seguidores no dudan en señalar cuánto recuerda su rostro y su gestualidad al icono británico, aunque Fagnani aborda el fenómeno con sorna más que como una identidad impostada. Especialmente porque tampoco es que sea un imitador que ha surgido de la nada. Hablamos de un multi-instrumentista, compositor y arreglista ligado desde hace años a la escena del rock y la música popular brasileña.

Como integrante de la mítica banda Premeditando o Breque (Premê), Osvaldo fue una piza clave del movimiento Vanguarda Paulista durante los años 80. Además, en su currículum figuran colaboraciones con nombres consagrados como Raul Seixas, Itamar Assumpção y Rita Lee, iconos de la música brasileña y figuras claves en el desarrollo de la cultura rock de su país.

Entre la ironía y la reflexión

Siendo un artista con trayectoria y conexiones significativas dentro de la música brasileña, Fagnani podría no tomarse bien su actual popularidad por la comparación con el vocalista de los Stones, aunque él prefiere asumirlo con humor. Sus publicaciones en redes sociales juegan con la ironía y la reflexión, como cuando compartió una canción propia de hace 25 años que hablaba de tecnología y citaba en clave crítica la inteligencia artificial. Poco podía sospechar cuando la compuso que dos décadas después el público dudaría de su propia existencia física debido a su parecido con el icónico frontman británico.

Más allá de la anécdota visual, Fagnani sigue en activo en la escena independiente brasileña. Hace unos años lanzó su propio proyecto en solitario, 'Máquina Só', demostrando que, aunque su rostro sea el de Jagger, el alma y el ritmo son puramente brasileños.