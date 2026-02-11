Inés Gutiérrez 11 FEB 2026 - 20:00h.

El origen de este apellido bien podría ser un apodo común que pasó a ser heredado de padres a hijos

¿Por qué en España tenemos dos apellidos en lugar de uno solo?

Compartir







MadridAlgunos apellidos son exclusivos y únicos, sobre todo en aquellos lugares donde suelen unirse dos apellidos para crear uno nuevo, pero también hay otros que son muy frecuentes. Uno de los más habituales, que es muy común tanto en España como en América Latina, es García.

Es poco probable que pasemos toda la vida sin conocer a alguien que lo tenga como primer apellido o incluso como segundo. Si miramos bien nuestro árbol genealógico, es más que probable que descubramos que nosotros mismos formamos parte de ese numeroso club, aunque sea por parte de un pariente lejano. García es uno de los apellidos más habituales, lo que no es tan habitual es su origen.

El curioso origen del apellido más común en España y América Latina

García es uno de los apellidos más habituales (así como Rodríguez o González en España), pero su origen no parece estar demasiado claro para los estudiosos, historiadores, lingüistas y expertos en heráldica, que continúan teniéndolo como objeto de estudio, tal y como explican en National Geographic, donde han recogido varias de las teorías que hay al respecto.

Las primeras apariciones de las que hay constancia de este apellido se remontan al siglo IX, al Reino de Navarra, con el rey Íñigo Giménez García. Esto hace, tal y como explican en el citado medio, que forme parte de esos apellidos que se formaron a partir del nombre del padre, añadiendo terminaciones como az, ez, iz y oz. Esto quiere decir que antes de ser un apellido, García fue un nombre.

PUEDE INTERESARTE El apellido más curioso y raro de España: tiene cuatro letras y solo lo llevan 106 personas

No existe un consenso en cuanto al origen etimológico de García, pero una de las teorías más aceptadas señala que deriva de un término prerromano, según apuntan en el artículo, y que probablemente proceda del euskera. La palabra vasca gartzia podría traducirse como ‘oso’ o ‘joven’ y emplearse como apodo de aquellas personas a las que consideraban fuertes y valientes, cualidades también asociadas con estos animales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Durante la Edad Media era bastante frecuente que los apodos derivaran en nombres, como es el caso de García. Su uso como apellido habría sido como símbolo de pertenencia, algo que al parecer era habitual en muchas familias, que adoptaban un apellido como una manera de identificar el linaje y los logros.

Hay también teorías que señalan que podría tener raíces germánicas y que habría sido introducido pro los visigodos, otra que su existencia se debe a la evolución fonética de otros nombres. En definitiva, si bien no está claro cuál es el origen real de este apellido, no queda ninguna duda de que lleva entre nosotros mucho más tiempo del que pensábamos, lo que podría explicar tanto su presencia, como el hecho de que se hubiera perdido en el tiempo, lo que por suerte, no ha pasado.

García fue uno de los primeros apellidos que fue pasando de padres a hijos y también logró traspasar fronteras. Es el apellido más común en España y pueden presumir de él casi 1 millón y medio de personas. No está nada mal, porque el siguiente de la lista solo lo tienen 926.207 personas.