20 FEB 2026

Entender a los gatos no siempre es sencillo, pero si prestas atención sus mensajes son muy claros



MadridLos gatos son animales muy curiosos, se suele considerar que son muy independientes, pero lo cierto es que solo tienen una manera diferente de demostrar su afecto, una que nos siempre sabemos entender. Ellos tienen su propio lenguaje, su manera de decir las cosas y eso para muchas personas hace que resulte complicado saber cuándo están siendo afectuosos o cuando prefieren que nos apartemos y les demos su espacio.

Quienes habitualmente han convivido con otro tipo de mascotas pueden percibir a los gatos como más complicados de leer. Es poco probable (muy poco probable) que un gato se acerque a nosotros meneando el rabo cuando llegamos a casa, de hecho, que se acerque hasta la puerta ya sería algo excepcional. Sin embargo, que su manera de decirnos las cosas no sea tan expresiva no quiere decir que no sepa comunicarnos sus demandas y su amor.

Aprender a entender a los gatos no siempre es sencillo, pero es un poco más fácil gracias a que podemos consultar qué quieren decir algunos de sus gestos. Por ejemplo, todo el mundo sabe que si tu gato ronronea cuando lo acaricias, te escoge para dormir a tu lado o te amasa (mueve las patitas delanteras como si, efectivamente, estuviera amasando el pan) es porque se siente feliz contigo, igual que sucede si cuando vuelves a casa se revuelca en el suelo exponiendo su vientre, pero hay otros muchos gestos que no tenemos tan claros, por ejemplo ¿qué quiere decir si te llama con un cabezazo?

Qué te quiere decir tu gato cuando te llama con un cabezazo

En nuestro mundo, un cabezazo no parece ser una buena señal. Hay pocos escenarios en los que podamos pensar que es toda una suerte que se acerque alguien y nos dé un cabezazo. Por suerte, nuestro mundo y el de los gatos no es el mismo… y sus cabezazos tampoco tienen la misma fuerza que los de un humano.

Al señalar que un gato nos da un cabezazo, en realidad queremos decir que apoya su cabeza sobre nosotros ejerciendo un poco de presión, no hablamos de un topetazo o un golpe que nos suponga un problema, un gesto que se conoce como bunting. Esto es una buena noticia porque, en el idioma felino, hacer esto es una gran muestra de cariño, al frotar o golpear su cabeza contra ti están liberando feromonas y marcándote con su olor. Es su manera de demostrar confianza y amor y también una forma de llamar tu atención. Esto también lo muestran con otros gestos más amables, como al frotarse con tus piernas o manos.

Igual que tienen detalles que ayudan a entender que se sienten felices y a gusto, también hay otros a los que conviene prestar atención, porque son señal clara de malestar. Esto es lo que nos quieren decir cuando mantienen las orejas rectas, pero apuntando hacia los lados. También conviene prestar atención a los gestos que hace con la cola, porque si da pequeños latigazos hacia los lados, te está avisando de que es mejor que le dejes tranquilo o puede que te lleves un mordisco.