Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona confirma los beneficios para la salud de tener un gato

El método Montessori también puede aplicarse en perros: "Su educación no consiste en convertirlos en robots"

Compartir







Está comprobado que observar a los gatos y acariciarlos relaja, pero ahora se ha confirmado que hacerlo a diario es bueno para la salud. Lo dice un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona que confirma que vivir con un gato da paz y mejora nuestras vidas.

En el Antiguo Egipto, los gatos eran animales sagrados, estaban convencidos de sus poderes mágicos y de que podían proteger del mal. Ahora un estudio de la Autónoma de Barcelona confirma los beneficios para la salud de vivir con un felino.

Esponjas de problemas mentales

Los gatos actúan como amortiguadores del estrés, la ansiedad y la sensación de soledad. Son como esponjas de problemas mentales, aunque también son los grandes beneficiados de esta fiebre gatuna

Cada vez hay más gatos como mascota, de hecho, es preocupante ya que en nuestro país los hogares con animales de compañía superan a los hogares con hijos.