Qué puede desvelar de ti tu firma, según la psicología

Inés Gutiérrez 25 FEB 2026 - 08:00h.

Al firmar dejamos ver ciertos detalles sobre nuestra personalidad, tal y como analiza la grafología

Qué significa tachar tu nombre en la firma, según la grafología

MadridExisten muchas formas de aprender cómo es una persona y no todas están relacionadas con lo que nos cuenta durante una conversación. Existen muchos detalles que pueden señalarnos ciertos rasgos de su personalidad y en los que podemos confiar, porque la otra persona nos los muestra de manera inconsciente.

Es lo que sucede con el lenguaje corporal, los gestos que realiza, la manera en la que se sienta, si mantiene el contacto visual, también verle desenvolverse en otros entornos puede ser esencial para aprender más de su manera de ser. Hay ciertos gestos que todos sabemos interpretar y que todos identificamos, pero otros muchos solo son captados por los expertos, que han aprendido a buscarlos, identificarlos y comprenderlos.

Es lo que sucede con la escritura y la firma de una persona, una rama que la grafología se ha encargado de estudiar y que puede proporcionar gran información sobre los rasgos psicológicos de una persona, lo que en ocasiones puede ayudar a los profesionales de la psicología a tener una primera impresión, algún dato extra sobre la personalidad de una persona.

Qué puede desvelar de ti tu firma, según la grafología

En nuestra firma, son muchos los detalles que pueden aportar información para los expertos en grafología, de la inclinación a la presión que se ejerce a la hora de plasmar nuestro autógrafo en un papel, todo ello puede proporcionar información sobre nuestra personalidad, como tu autoestima, si se trata de una persona introvertida o si se trata de alguien con una gran ambición.

Algunos firman con su nombre completo, lo que suele entenderse como una señal de autoaceptación, si el nombre se suprime o abrevia, puede ser porque se busca olvidar el pasado. Si solo firma con sus iniciales, llevan un gran sentimiento de culpa en su interior.

Las personas cuya firma tiene un tamaño mayor a la media suelen ser más extrovertidas, mientras que una firma pequeña suele estar asociada a quienes buscan pasar desapercibidos. La inclinación puede ser de tres formas, ascendente, lo que indica ambición, descendente, que señala resignación o apatía, o centrada, que señala a las personas equilibradas.

Además, la rúbrica (nombre que reciben los garabatos o adornos con los que completamos la firma) también aporta información extra, por ejemplo, si las formas predominantes son rectas y limpias, son señal de que se trata de una persona ordenada y pragmática, mientas que las curvas son más habituales en las personas cariñosas.

Los grafólogos suelen señalar que ‘a más rúbrica, menos personalidad’ por lo que la ausencia de adornos indica la aceptación de uno mismo, mientras que los garabatos suelen asociarse con mentes creativas. Si se añaden puntos innecesarios puede ser signo de un exceso de perfeccionismo.

Todos estos detalles no son una ciencia exacta, pero los especialistas en el sector sí que pueden emplear todos los gestos y señales para poder hacerse una idea sobre cómo es o puede ser la personalidad de cada cual, aunque resultará más exacto o certero si se conoce el contexto de quien se analiza.