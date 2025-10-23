David Soriano 23 OCT 2025 - 04:30h.

Un nuevo estudio nos da los ingredientes necesarios para la receta de ser 'cool'. Spoiler: no necesariamente es ser buena persona.

Los cinco grandes tipos de personalidad: "Conocerlos nos hará mejorar lo peor de cada uno"

El origen de la palabra ‘cool’ se remonta a la década de los años 60 y surge inicialmente en las subculturas afroamericanas y bohemias. Desde entonces, ser considerado ‘cool’, algo que en nuestro país podríamos considerar como ‘ser guay’ o ‘molar’, es un objetivo de muchas personas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, para ser percibidos de este modo, también debemos saber qué rasgos interpreta quien nos mire para saber si nos dan o no su aprobado en ‘ser cool’. Ahora, gracias a un estudio científico realizado entre tres universidades, podemos saber exactamente qué rasgos conforman esta ‘molonidad’.

Más actitud que estética

Un reciente estudio de la Asociación Estadounidense de Psicología apropiadamente titulado Cool People ha expuesto los resultados tras experimentar con casi 6.000 participantes de países de todo el mundo y tratar de llegar a un consenso sobre los ingredientes necesarios para ser considerado ‘cool’. El principal dato que sorprende revisando las conclusiones de este estudio es que, aunque las culturas varían mucho en todo el mundo (sobre todo entre culturas orientales y occidentales), los rasgos de personalidad de este atributo son sorprendentemente similares entre las diferentes culturas.

“Todo el mundo quiere ser ‘cool’, o al menos evitar el estigma de no serlo, y la sociedad necesita personas geniales porque desafían las normas, inspiran el cambio y promueven la cultura”, asegura el doctor Todd Pezzuti, profesor asociado de marketing en la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile y coautor de este estudio.

Las muestras del estudio se llevaron a cabo con participantes de una serie de países heterogéneos, entre los que se encontraba España, además de Estados Unidos, Australia, Chile, China (tanto continental como Hong Kong), Alemania, India, México, Nigeria, Sudáfrica, Corea del Sur y Turquía. Esto permite tener un foco más amplio sobre lo que cada cultura presupone que es ser ‘cool’.

Seis atributos para ser ‘cool’

Los investigadores no se han aventurado con el paso de los años a definir de forma científica qué se considera ‘cool’. Principalmente, porque lo que sí se ha consensuado en la comunidad científica es que ser percibido de este modo depende más bien de cómo lo interprete el observador. Igual que estar o no de moda, ser o no ser ‘cool’ es un constructo social. Por lo tanto, valiéndonos de la muestra de esas casi 6.000 personas de todo el mundo, podemos saber qué percibe la gente como ‘cool’ (y qué no).

Según se cuenta en la publicación, solamente se incluyeron en el estudio los participantes que estaban familiarizados con el significado de la palabra ‘cool’ en la jerga. Además, se les pidió que calificaran la personalidad utilizando dos escalas: la escala de personalidad de las cinco grandes, un modelo científico ampliamente utilizado que ayuda a describir los rasgos de personalidad según cinco pilares: apertura a la experiencia, responsabilidad (o escrupulosidad), extraversión, amabilidad y neuroticismo (o estabilidad emocional), y el cuestionario de valores representativo (PVQ), destinado a medir los valores básicos de un individuo.

En primer lugar, el estudio indica que ser ‘cool’ no necesariamente tiene que estar ligado con ser buena persona, aunque hay algunos rasgos comunes. “Para ser visto como ‘cool’, alguien generalmente necesita ser algo agradable o admirable, lo que lo hace similar a las buenas personas. Sin embargo, las personas ‘cool’ a menudo tienen otros rasgos que no necesariamente se consideran ‘buenos’ en un sentido moral, como ser hedonista y poderoso”, explica Caleb Warren, profesor asociado de marketing en la Universidad de Arizona e investigador coprincipal del estudio.

Por tanto, evaluando una serie de rasgos de personalidad y evaluando aquellos que más se consensuaban como rasgos de personas ‘cool’, el resultado mostró que son principalmente seis. Independientemente del desarrollo de la región, las personas ‘cool’ eran percibidas como más extrovertidas, poderosas, hedonistas, aventureras, abiertas y autónomas que las personas no ‘cool’, y estos seis atributos se asociaban más con ser ‘cool’ que con la bondad.

Como decíamos al principio, las diferencias culturales no fueron tan significativas en cuanto a los rasgos que se perciben como ‘cool’ y los que no. De hecho, se agruparon los países participantes en dos categorías: WEIRD (de western, educated, industrialized, rich and democratic; occidental, educado, industrializado, rico y democrático) y no WEIRD. En el primer grupo se establecieron Estados Unidos, España, Australia, Alemania y Sudáfrica y en el segundo India, Turquía, México, Hong Kong, Chile, China, Corea del Sur y Nigeria.

En cuanto a los rasgos que se interpretaron como más buenos que ‘cool’ estaban tranquilo, consciente, universal, agradable, cálido, seguro, tradicional y conformista. Ser una persona competente no se asociaba claramente con ser ‘cool’, pero tampoco con ser claramente un rasgo de bondad. Por tanto, podríamos considerar que es un séptimo rasgo de ser ‘cool’, pero es tan transversal con ser bueno, que no queda tan claro como los seis anteriores.