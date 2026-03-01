Inés Gutiérrez 01 MAR 2026 - 21:00h.

Es habitual compartir ciertos sentimientos con las ficciones que vemos, ¿también sensaciones físicas?

Las 10 mejores sagas del cine: de 'El Padrino' a 'Star Wars'

Compartir







MadridAlgo cada vez más frecuente es ver una serie o una película mientras hacemos otra cosa, normalmente relacionada con alguna red social. Nuestra atención no está solo en la pantalla de la televisión, también está en la pantalla del móvil, pero si conseguimos soltar el teléfono durante un poco de tiempo, podremos descubrir que estar atento a lo que sucede en la película hace que podamos disfrutarla de una forma completamente diferente.

No solo captaremos todos esos detalles que nos hacen comprender mejor las motivaciones de los personajes y que no son expresados en voz alta, también podremos compartir una serie de sensaciones que quienes han trabajado en la película esperaban despertar en nosotros. Normalmente, es felicidad por los protagonistas si consiguen lo que quieren, emoción o tristeza mientas avanza la trama y sentimos que su objetivo se escapa entre sus dedos, devastación si finalmente sucede eso y no nos presentan un final feliz.

PUEDE INTERESARTE La regla de los 90 segundos de una experta de Harvard para controlar las emociones negativas

Lo que tal vez no esperábamos sentir es dolor, grima o cómo nos estremecemos ante la visión de heridas en la pantalla. Una emoción que la ciencia es capaz de explicar.

Por qué nos estremecemos cuando vemos heridas en series o películas, según la ciencia

Los escalofríos o estremecimientos que sentimos al ver una herida en pantalla tienen una explicación por parte de la ciencia, tal y como ha dejado claro un estudio publicado en la revista Nature. Investigadores de las universidades de Reading (Reino Unido), Libre de Ámsterdam y Minnesota (EE. UU.) han estudiado este fenómeno y han descubierto que, en esos momentos, nuestro cerebro no se limita a observar, sino que simula la experiencia.

Según explica el equipo científico, que analizó la actividad cerebral de 174 personas mientras visualizaban películas, nuestro cerebro posee un ‘mapa’ que permite que las escenas visuales desencadenen sensaciones táctiles. Las áreas cerebrales tradicionalmente asociadas con la visión mostraban patrones sensoriales en el cuerpo del espectador.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las imágenes "activan patrones que coinciden con la parte del cuerpo afectada", explica Nicholas Hedger, autor principal del estudio, lo que produce una simulación involuntaria de la sensación que se está observando en ese momento.

Nuestro cerebro sincroniza sensaciones con información visual a través de dos mecanismos, por un lado, las regiones dorsales superiores del cerebro activan sensaciones según la posición del estímulo en nuestro campo visual, el otro se produce en las regiones ventrales inferiores del cerebro, las sensaciones se sincronizan con la parte del cuerpo que estamos mirando, sin importar dónde se muestre en la escena.

Es decir, uno de los mecanismos depende del lugar de la pantalla donde se muestre (si la herida aparece en la zona inferior de la pantalla lo asociamos con la parte inferior del cuerpo), el otro directamente nos invita a asociarlo con lo que vemos.

Estos hallazgos, que parecen una mera curiosidad y una explicación de algo que sucede al ver una película, podrían suponer una gran diferencia en otros campos de estudio, tal y como señala Hedger, porque "podrían transformar cómo entendemos trastornos como el autismo".