¿Es real la regla de los cinco segundos cuando la comida se cae al suelo? Esto dice la ciencia

Inés Gutiérrez 04 MAR 2026 - 08:00h.

Si un alimento se cae al suelo podemos comerlo si han pasado menos de cinco segundos... ¿o no?

MadridLas personas un poco torpes están acostumbradas a que las cosas se les caigan de las manos, a darles un pequeño golpe y que acaben en el suelo, aunque lo cierto es que esto puede pasarle también a quienes no los son. Existe una regla no escrita que dice que, en caso de que lo que se caiga sea comida y podamos levantarlo del suelo en menos de cinco segundos, se puede comer sin problemas. Hay quien incluso se asegura con la fórmula extra de soplarlo un poquito.

Esto es algo que nadie termina de creerse del todo, una norma que está ahí para que quienes no quieren renunciar a ese bocado, y son conscientes de que la superficie donde se ha caído no está tan sucia, se sientan un poco mejor al recuperar su pedazo de comida. En general es una regla que suele aplicarse en casa, son pocos quienes se atreverían a hacerlo si se les cae algo en la calle.

Comenzó poco a poco, pero ahora son cada vez más personas las que confían en su propia rapidez y en ser capaces de recoger lo que sea que se ha caído en menos de cinco segundos, completamente convencidos de que se trata de una práctica segura, una regla en la que se puede confiar y que incluso la ciencia podría avalar, pero ¿de verdad la ciencia refrenda esta norma?

Regla de los cinco segundos, ¿una norma avalada por la ciencia?

La regla de los cinco segundos, tal y como muchas personas sospechaban, es tan solo un mito y esto sí que lo confirma la ciencia. Hay numerosos factores que pueden hacer que un alimento se contamine más o menos, antes o después, pero lo que parece ser una verdad universal es que las bacterias no van a esperar cinco segundos antes de ser atraídas por ese alimento que todavía queremos comernos aunque sepamos que no es la mejor idea.

Son varios los estudios que se han realizado al respecto y las conclusiones van todas en la misma dirección, la regla de los cinco segundos no es real. No obstante, la velocidad a la que se contamina ese pedazo de alimento no será la misma en función de dónde se nos caiga, no es igual la calle, que el suelo de la cocina o el baño, donde tiende a haber una mayor cantidad de bacterias, que en una habitación donde acabamos de limpiar.

También importa de qué alimento estamos hablando, algo en lo que incidieron en un artículo publicado en el Daily Mail, donde se estableció que las comidas húmedas se contaminan más rápidamente. Alimentos como la sandía, las manzanas o los embutidos, atraen bacterias más rápidamente que otros que son secos, como las patatas fritas o las galletas. Nadie ha estudiado si soplarlo es efectivo, pero parece ser que pasarlo bajo el grifo no lo es. Elimina el polvo y otras sustancias, pero no los gérmenes del suelo.

Eso sí, todos los expertos parecen coincidir en que cuanto menos tiempo esté en el suelo, mejor, por lo que si quieres arriesgarte, tal vez prefieras ceñirte a la regla de los tres segundos o a la del segundo y medio si eres rápido.